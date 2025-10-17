FT: Στα σκαριά αμυντική συμφωνία «τύπου Κατάρ» μεταξύ ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας

Η Σαουδική Αραβία, γράφουν οι Financial Times, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να καταλήξει σε μια συμφωνία άμυνας παρόμοια με αυτή που υπογράφηκε με το Κατάρ.

Οι FT επικαλούνται πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και αναφέρουν ότι στην υπό σύναψη συμφωνία, η Ουάσιγκτον θα παρέχει επίσημες εγγυήσεις ασφάλειας στο Βασίλειο, παρόμοιες με την εκτελεστική εντολή Τραμπ η οποία έδωσε εγγυήσεις ασφάλειας στο Κατάρ.

Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αναμένεται να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα, σε μια επίσκεψη που θα είναι η πρώτη του στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2018, για να υπογράψει τη συμφωνία, αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ