Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

FT: Στα σκαριά αμυντική συμφωνία «τύπου Κατάρ» μεταξύ ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αναμένεται να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα.

Η Σαουδική Αραβία, γράφουν οι Financial Times, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να καταλήξει σε μια συμφωνία άμυνας παρόμοια με αυτή που υπογράφηκε με το Κατάρ.

Οι FT επικαλούνται πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και αναφέρουν ότι στην υπό σύναψη συμφωνία, η Ουάσιγκτον θα παρέχει επίσημες εγγυήσεις ασφάλειας στο Βασίλειο, παρόμοιες με την εκτελεστική εντολή Τραμπ η οποία έδωσε εγγυήσεις ασφάλειας στο Κατάρ.

Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αναμένεται να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα, σε μια επίσκεψη που θα είναι η πρώτη του στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2018, για να υπογράψει τη συμφωνία, αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΗΠΑΚΑΤΑΡΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα