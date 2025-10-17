Νετανιάχου – Τραμπ συμφωνούν σε συνέχιση της εκεχειρίας: Κλειστό το πέρασμα Ράφα, υπό πίεση η Χαμάς

Σαν Λορέντσο: Αντιμέτωπη με τη χρεοκοπία η ιστορική ομάδα της Αργεντινής

Συμφωνία για περιορισμό των επιχειρήσεων κατά της Χαμάς και διατήρηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα — Δεν ανοίγει το πέρασμα της Ράφα μέχρι νεοτέρας, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε να απέχει από σκληρά μέτρα εις βάρος της Χαμάς σε χθεσινοβραδινή επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντονάλντ Τραμπ αν και συμφωνήθηκε επίσης ότι το πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό και πως οι ΗΠΑ θα εξαντλήσουν την πίεσή τους προς τη Χαμάς, όπως μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ την Παρασκευή επικαλούμενα Ισραηλινούς αξιωματούχους. 

Τα ΜΜΕ γράφουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές στο Ισραήλ ότι οι ΗΠΑ θέλουν να συνεχιστεί η εκεχειρία.

Τραμπ και Νετανιάχου κατέληξαν, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Μααρίβ» ότι το πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό την Κυριακή και πως δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για το άνοιγμά του. 

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να επιτρέπει την είσοδο 600 φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας καθημερινά, αλλά οποιαδήποτε πρόσθετη βοήθεια σχετίζεται με το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα δεν θα εισέλθει μέχρι νεοτέρας. 

Αυτό αποτελεί, όπως οι ίδιες πηγές αναφέρουν, άμεση εφαρμογή μιας ρήτρας της συμφωνίας, η οποία συνδέει τη συμμόρφωση της Χαμάς με τις υποχρεώσεις της με τη συνέχιση και το εύρος της βοήθειας. 

Ανώτεροι ισραηλινοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται η Μααρίβ αλλά και άλλα Ισραηλινά ΜΜΕ, δήλωσαν ότι σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτει το Ισραήλ, η Χαμάς μπορεί να μεταφέρει αμέσως περίπου 10 από τα πτώματα των απαχθέντων και έχει ακριβείς πληροφορίες για άλλα πέντε, αλλά απαιτείται εξοπλισμός για να φτάσει σε αυτά. Όσον αφορά τα άλλα τέσσερα, εκτιμάται ότι η Χαμάς δεν έχει συγκεκριμένες πληροφορίες για την τοποθεσία τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

