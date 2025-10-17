Σαν Λορέντσο: Αντιμέτωπη με τη χρεοκοπία η ιστορική ομάδα της Αργεντινής

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Νέο Μνημόνιο Κατανόησης Τουρκίας–Λιβύης για Εμπόριο και Κατασκευές στο Τουρκοαφρικανικό Φόρουμ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η συμφωνία υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη και στοχεύει στην ενίσχυση των επενδύσεων και της συνεργασίας μέσω της Μικτής Οικονομικής Επιτροπής (JETCO), με έμφαση στις υποδομές και το εμπόριο.

Η Τουρκία και η Λιβύη υπέγραψαν νέο Μνημόνιο Κατανόησης για το Εμπόριο και τις Συμβάσεις, στο πλαίσιο του Τουρκοαφρικανικού Επιχειρηματικού και Οικονομικού Φόρουμ (TABEF), που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο Κωνσταντινούπολης.

Ο Τούρκος Υπουργός Εμπορίου Όμερ Μπολάτ υπέγραψε τη συμφωνία με τον Λίβυο Υπουργό Οικονομίας και Εμπορίου Μουχάμαντ Χουβάιτζ και τον Υπουργό Μεταφορών Μουχάμαντ Σαλίμ αλ-Σαχούμπι.

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Εμπορίου, το Μνημόνιο περιλαμβάνει συνεργασία στο πλαίσιο του μηχανισμού της Μικτής Οικονομικής και Εμπορικής Επιτροπής (JETCO), καθώς και στον τομέα των κατασκευών, με στόχο την ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων των δύο χωρών.

Το Φόρουμ Τουρκίας – Αφρικής, που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του τουρκικού Υπουργείου Εμπορίου, συνεχίζεται με τη συμμετοχή υπουργών, επιχειρηματιών και εκπροσώπων επενδυτικών οργανισμών από περισσότερες από 40 αφρικανικές χώρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΤΟΥΡΚΙΑΛΙΒΥΗΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα