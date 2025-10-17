Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, είχε πέσει από ύψος 150 μέτρων: Έρευνα για ανθρωποκτονία με ύποπτο τον γιο του

Η ισπανική αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του θανάτου του ιδρυτή της εταιρείας Mango Ισακ Αντιτς τον περασμένο Δεκέμβριο, ο οποίος αρχικά αποδόθηκε σε ατύχημα, και οι υποψίες πέφτουν στον γιο του, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου.

Η έρευνα για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, που αρχικά αποδόθηκε σε ατύχημα, συνεχίζεται, επιβεβαίωσε η καταλανική αστυνομία.

Σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, ο Ισακ Αντιτς, 71 ετών, έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο 2024 λόγω πτώσης από ύψος 150 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας με την οικογένειά του στην Καταλονία.

Όμως, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, που επικαλείται «σειρά καλά πληροφορημένων πηγών», η αστυνομία πλέον υποπτεύεται ανθρωποκτονία και επικεντρώνεται στον ενδεχόμενο ρόλο του γιου του Τζόναθαν Αντιτς.

Ο Τζόναθαν ήταν μόνος με τον πατέρα του τη στιγμή του ατυχήματος και η μαρτυρία του δεν έπεισε, αντίθετα τροφοδότησε τις υποψίες, σύμφωνα με την El Pais.

Ο μάρτυρας έπεσε σε αντιφάσεις, άφησε θολές περιοχές και περιέγραψε γεγονότα που δεν ταιριάζουν με τις διαπιστώσεις της καταλανικής αστυνομίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Και αυτό, σε συνδυασμό με τη μαρτυρία της Εστεφάνια Κνουθ, επαγγελματία γκόλφερ και σύντροφο του Ισακ Αντιτς, η οποία δήλωσε ότι «οι σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο ήταν κακές».

Σύμφωνα με τη βαρκελονέζικη εφημερίδα La Vanguardia, που επίσης επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές της έρευνας, ο Τζόναθαν Αντιτς μετατράπηκε κατά την εξέλιξη της έρευνας από μάρτυρα σε ύποπτο τον Σεπτέμβριο και η αστυνομία ερευνά το περιεχόμενο του κινητού του τηλεφώνου.Η ανακοίνωση της οικογένειας

Η οικογένεια ανακοίνωσε μέσω εκπροσώπου ότι «πιστεύει στη γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας και στην απόδειξη της αθωότητας του Τζόναθαν Αντιτς».

Ποιος ήταν ο Ισακ Αντιτς

Ο Ισάκ Άντιτς γεννήθηκε το 1953 στην Κωνσταντινούπολη από οικογένεια σεφαραδιτών Εβραίων και σε ηλικία 14 ετών εγκαταστάθηκε με τους γονείς του στη Βαρκελώνη. Από νεαρή ηλικία έδειξε επιχειρηματικό πνεύμα, ξεκινώντας να πουλά ρούχα και υφάσματα στις αγορές της πόλης.

Το 1984, μαζί με τον αδελφό του Nahman ίδρυσε μαζί την Mango, που εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους πρετ-α-πορτέ με 2.800 καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Άντριτς υπήρξε πρόεδρος και κύριος μέτοχος της Mango, γνωστός για τη μεθοδικότητα και τη χαμηλών τόνων παρουσία του, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα παρά την τεράστια επιχειρηματική του επιτυχία. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια εξάπλωση του ισπανικού brand, μετατρέποντάς το σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα της διεθνούς μόδας.

Πέρα από τον χώρο της ένδυσης, ο Άντριτς ασχολήθηκε με την κτηματαγορά και τις επενδύσεις, ενώ υπήρξε και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Banco Sabadell.

Ο θάνατός του τον Δεκέμβριο του 2024 συγκλόνισε τον επιχειρηματικό κόσμο. Ο πρόεδρος της κυβέρνησης της Καταλονίας, Σαλβαδόρ Ίγια, δήλωσε ότι είναι βαθιά θλιμμένος για την απώλεια και περιέγραψε τον Άντιτς ως έναν «αφοσιωμένο επιχειρηματία» που «συνέβαλε στο να γίνει η Καταλονία μεγάλη και να προβάλλεται στον κόσμο».

