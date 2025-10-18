Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφυλάκισε τον Τζορτζ Σάντος: «Καλή τύχη, να έχεις μια υπέροχη ζωή»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι επέτρεψε την άμεση αποφυλάκιση του Τζορτζ Σάντος, του πρώην Ρεπουμπλικανού βουλευτή της Νέας Υόρκης, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε περισσότερα από επτά χρόνια φυλάκισης για απάτη, πλαστοπροσωπία και εξαπάτηση δωρητών.

Ο Σάντος, που είχε γίνει διαβόητος για τα αλλεπάλληλα ψέματα και τις υπερβολές στην πολιτική του πορεία, αφέθηκε ελεύθερος από τις ομοσπονδιακές φυλακές του Νιου Τζέρσεϊ λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Τζόζεφ Μάρεϊ.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Σάντος «έναν κάπως… ατίθασο τύπο», προσθέτοντας ωστόσο ότι τον «συμπαθεί» και πιστεύει πως «άξιζε μια δεύτερη ευκαιρία».

«Μόλις υπέγραψα την απονομή χάριτος για τον Τζορτζ Σάντος – αποφυλακίζεται ΑΜΕΣΑ. Καλή τύχη, Τζορτζ, και να έχεις μια υπέροχη ζωή!», έγραψε ο πρώην πρόεδρος.

Η χάρη έρχεται έπειτα από πιέσεις της Ρεπουμπλικανής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, που είχε χαρακτηρίσει την καταδίκη του Σάντος «τεράστια αδικία» και είχε ζητήσει την παρέμβαση του Τραμπ ήδη από το καλοκαίρι.

Ο Σάντος είχε παραδεχθεί την ενοχή του για ηλεκτρονική απάτη και κλοπή ταυτότητας 11 ατόμων, κατηγορίες που οδήγησαν στην αποπομπή του από το Κογκρέσο το 2023. Οι εισαγγελείς είχαν υποστηρίξει ότι δεν επέδειξε «καμία μεταμέλεια», γεγονός που επιβάρυνε την ποινή του.

Η απονομή χάριτος θεωρείται ακόμη μία πολιτική κίνηση “επιβράβευσης” από τον Τραμπ προς υποστηρικτές του. Ο πρώην πρόεδρος έχει ήδη δείξει διάθεση να χρησιμοποιήσει το προνόμιο της προεδρικής χάριτος υπέρ πολιτικών συμμάχων του — ανάμεσά τους ο Μάικλ Γκριμ, πρώην βουλευτής της Νέας Υόρκης, και ο πρώην κυβερνήτης του Κονέκτικατ, Τζον Ρόουλαντ.

Ο Τραμπ, που επανήλθε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, δέχεται ταυτόχρονα έντονες επικρίσεις για τη χρήση του υπουργείου Δικαιοσύνης εναντίον πολιτικών του αντιπάλων, καθώς πρόσφατα απήγγειλε κατηγορίες κατά του πρώην συμβούλου του, Τζον Μπόλτον.

Ο Τζορτζ Σάντος, ο οποίος είχε γίνει viral για τις εξωφρενικές δηλώσεις και το πολυσυζητημένο παρελθόν του, σχολίασε την αποφυλάκισή του με τη φράση:

«Η αυλαία πέφτει, τα φώτα χαμηλώνουν και τα στρας μαζεύονται. Ήταν ένα τρελό ταξίδι – ακατάστατο, ναι, αλλά και λαμπερό πού και πού».

Πηγή: lifo.gr