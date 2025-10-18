Υποψήφιος βουλευτής με το ΑΛΜΑ ο Μιχάλης Παρασκευάς

Υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη φαίνεται ότι θα είναι ο δικηγόρος Μιχάλης Παρασκευάς.

Οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι είχαν θετικό αποτέλεσμα οι επαφές που είχαν οι δύο πλευρές το προηγούμενο διάστημα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Παρασκευάς θα είναι στο ψηφοδέλτιο του κόμματος ΑΛΜΑ στην επαρχία Λευκωσίας. Πηγή εντός του κόμματος δεν θέλησε να διαψεύσει ή να επαληθεύσει την πληροφορία.

Υπενθυμίζεται ότι ο δικηγόρος και ακτιβιστής Μιχάλης Παρασκευάς ήταν υποψήφιος βουλευτής με το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών στις βουλευτικές εκλογές του 2021.