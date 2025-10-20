Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Παγκόσμιο black out λόγω προβλημάτων στη μονάδα cloud της Amazon

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Επηρεάζονται πολλοί δημοφιλείς ιστότοποι και εφαρμογές σε όλο τον κόσμο

Η Amazon δήλωσε σήμερα ότι η μονάδα της υπηρεσιών cloud, η AWS, παρουσιάζει διακοπή λειτουργίας, η οποία επηρεάζει πολλούς δημοφιλείς ιστότοπους και εφαρμογές σε όλο τον κόσμο, περιλαμβανομένων των Snapchat και Robinhood.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυξημένα ποσοστά σφάλματος και αδράνειας για πολλές Yπηρεσίες AWS στην περιοχή US-EAST-1», ανέφερε η AWS σε μια επικαιροποίηση της σελίδας της.

Η νεοφυής επιχείρηση (start-up) Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) Perplexity και το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμών Coinbase απέδωσαν τις διακοπές στην AWS.

«H Perplexity δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Η ριζική αιτία είναι ένα θέμα της AWS. Εργαζόμαστε για την επίλυσή του», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity Αραβίντ Σρινίβας σε ανάρτηση στο X.

Η AWS και η Amazon δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλια.

Οι Amazon.com, PrimeVideo και Alexa αντιμετωπίζουν όλες προβλήματα, σύμφωνα με το Downdetector. Το Venmo της Paypal αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

