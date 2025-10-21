H Xαμάς ανακοίνωσε σοβαρό πλήγμα κατά ενόπλων που συνεργάζονται με το Ισραήλ

Η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η λεγόμενη δύναμη ασφαλείας της με την ονομασία Ραντέα «κατάφερε ένα σοβαρό πλήγμα» κατά ένοπλης ομάδας στη Γάζα, την οποία κατηγορεί για συνεργασία με το Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς ανέφερε ότι η δύναμη ασφαλείας Ραντέα πραγματοποίησε «επιχείρηση νωρίς το πρωί της Τρίτης στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στοχεύοντας την πολιτοφυλακή του φυγά Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ».

Η Χαμάς πρόσθεσε ότι συνέλαβε «ορισμένο αριθμό μελών» της ομάδας Λαϊκών Δυνάμεων του Αμπού Σαμπάμπ, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, και κατάσχεσε «στρατιωτικό εξοπλισμό και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στις ανατρεπτικές τους δραστηριότητες».

Η επιχείρηση, σύμφωνα με τη Χαμάς, πραγματοποιήθηκε «στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιχείρησης αποτροπής εναντίον των εστιών προδοσίας».

Η Χαμάς ίδρυσε πρόσφατα τη μονάδα Ραντέα, της οποίας το όνομα μεταφράζεται ως «αποτροπή» και της οποίας ο σκοπός, όπως λέει, είναι η «επιβολή της τάξης».

Συγκρούσεις ξέσπασαν στις αρχές της περασμένης εβδομάδας στη γειτονιά Σουτζάγια της πόλης της Γάζας μεταξύ της δύναμης Ραντέα και αρκετών ένοπλων ομάδων, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, την οποία η Χαμάς κατηγορεί για λεηλασία και παραλαβή όπλων από το Ισραήλ.

Οι Λαϊκές Δυνάμεις του Αμπού Σαμπάμπ ξεκίνησαν αρχικά να επιχειρούν στην νότια επαρχία Ράφα της Γάζας και κατηγορήθηκαν για λεηλασία ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τον Ιούλιο, ο Αμπού Σαμπάμπ δήλωσε ότι η ομάδα του μπορούσε να κινείται ελεύθερα σε ζώνες υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο και είχε ανακοινώσει εκ των προτέρων τις επιχειρήσεις τους.

Οι ίδιες οι ισραηλινές αρχές παραδέχτηκαν τον Ιούνιο ότι είχαν οπλίσει παλαιστινιακές συμμορίες που αντιτίθενται στη Χαμάς, χωρίς να κατονομάσουν άμεσα αυτήν με επικεφαλής τον Αμπού Σαμπάμπ.

Από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας στις 10 Οκτωβρίου, το κίνημα επιδίωξε να επαναβεβαιώσει την παρουσία του στο έδαφος και να επιβεβαιώσει τον έλεγχό του στον κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Την περασμένη εβδομάδα, το επίσημο τηλεοπτικό κανάλι της Χαμάς μετέδωσε εικόνες από αυτό που χαρακτήρισε ως εκτέλεση οκτώ «συνεργατών», οι οποίοι πυροβολήθηκαν μπροστά σε πλήθος σε δρόμο της Γάζας.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Βενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε το Σάββατο ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν θα τελειώσει μέχρι να αφοπλιστεί η Χαμάς, όπως ορίζει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

ΚΥΠΕ