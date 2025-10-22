Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δεκάδες μπαλόνια έκλεισαν το αεροδρόμιο στο Βίλνιους - Μετέφεραν λαθραία τσιγάρα (βίντεο)

Η κυκλοφορία διακόπηκε επίσης για τον ίδιο λόγο κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο χερσαία συνοριακά περάσματα μεταξύ Λιθουανίας και Λευκορωσίας.

Δεκάδες μπαλόνια που χρησιμοποιούνται από λαθρεμπόρους για τη μεταφορά τσιγάρων από τη Λευκορωσία στη Λιθουανία οδήγησαν σε προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου του Βίλνιους κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, Βίλμαντας Βιτκάουσκας, μίλησε για το πλέον έντονο φαινόμενο τη φετινή χρονιά.

Η απόφαση αναστολής των πτήσεων ελήφθη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων BNS.

Η κυκλοφορία διακόπηκε επίσης για τον ίδιο λόγο κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο χερσαία συνοριακά περάσματα μεταξύ Λιθουανίας και Λευκορωσίας, πριν ανοίξουν ξανά την Τετάρτη, ανέφεραν οι Λιθουανοί συνοριοφύλακες.

Η Πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ίνγκα Ρουγκινιένε, κάλεσε τις αρχές στο Μινσκ να συνεργαστούν για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Προέτρεψε τη Λευκορωσία να υιοθετήσει μια υπεύθυνη προσέγγιση σε αυτά τα περιστατικά, ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας σχέσεις.

«Δεν είναι φυσιολογικό να διασχίζουν τόσα πολλά μπαλόνια τα σύνορά μας και να πρέπει να τα αναχαιτίζουμε για να τα κρατάμε μακριά από τις στρατηγικές μας τοποθεσίες και εγκαταστάσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη.

Ένα παρόμοιο περιστατικό είχε προηγουμένως διαταράξει τη λειτουργία του αεροδρομίου στο Βίλνιους στις 5 Οκτωβρίου, όταν περίπου 25 μπαλόνια πέρασαν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας.

Μπαλόνια προσγειώθηκαν σε λιθουανικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, νωρίτερα φέτος και οι συνοριοφύλακες είχαν το δικαίωμα να τα καταρρίψουν από πέρυσι.

Οι λαθρέμποροι χρησιμοποιούν ειδικά μετεωρολογικά μπαλόνια.

Παρόμοια περιστατικά κατέγραψε και η Πολωνία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

