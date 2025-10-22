«Νύχτα τρόμου» για τον Σαρκοζί στο κελί: Απειλές θανάτου από συγκρατούμενους

«Τρομακτική» φέρεται να ήταν η πρώτη νύχτα του πρώην Προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή La Sante.

Μάλιστα, φέρεται να τέθηκε υπό 24ωρη αστυνομική προστασία μετά τις απειλές από συγκρατούμενό του.

Δύο αξιωματικοί ασφαλείας εγκαταστάθηκαν σε κελί δίπλα σε εκείνο του Σαρκοζί για να τον προστατέψουν από εκείνους που ορκίστηκαν να πάρουν «εκδίκηση για τον Καντάφι».

Λίγες ώρες αφότου ο 70χρονος πρώην αρχηγός του γαλλικού κράτους οδηγήθηκε στη φυλακή La Sante, στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, προκειμένου να εκτίσει την ποινή πενταετούς φυλάκισης που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του καμπάνιας το 2007 από το τότε καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι της Λιβύης, εμφανίστηκε στο Διαδίκτυο βίντεο με συγκρατούμενό του να εκστομίζει απειλές.

«Ο "Σαρκό" είναι εδώ, σε απομονωμένη περιοχή. Είναι μόνος του στο κελί του. Μόλις έφθασε, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025. Θα περάσει άσχημα», ακούγεται να λέει ο συγκρατούμενος του Σαρκοζί.

Και συνεχίζει: «Ακριβώς δίπλα υπάρχει κελί απομόνωσης από κάτω, είναι κελί απομόνωσης, είναι από πάνω. Και τα ξέρουμε όλα. Θα πάρουμε εκδίκηση για τον Καντάφι. Τα ξέρουμε όλα, Σαρκό! Δώσε πίσω τα δισεκατομμύρια δολάρια».

Δύο φρουροί διαρκώς δίπλα στον Σαρκοζί

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες επιβεβαίωσε σήμερα στο ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Cnews και στον ραδιοσταθμό Europe 1 ότι ο Σαρκοζί έχει στη διάθεσή του υπό φυσιολογικές συνθήκες «ένα απόσπασμα προστασίας λόγω της θέσης του και των απειλών εναντίον του» και «αυτό το απόσπασμα διατηρήθηκε στη φυλακή».

Ο Ερίκ Σιοτί, πρώην πρόεδρος των δεξιών Ρεπουμπλικανών -του κόμματος του Σαρκοζί- είπε ότι ανησυχεί σοβαρά με τις απειλές θανάτου εις βάρος του πρώην Προέδρου της Γαλλίας.

«Είναι απολύτως θεμιτό να διασφαλίζεται η ασφάλεια ενός πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας παντού, ανά πάσα στιγμή, σε όλες τις τοποθεσίες. Ειδικά επειδή οι απειλές εναντίον του θα είναι πολύ μεγαλύτερες στους κύκλους στους οποίους βρίσκεται.

Είδα εικόνες όπου απειλείται με θάνατο κατά την άφιξή του. Η ασφάλειά του πρέπει να είναι εγγυημένη. Αυτή η φυλάκιση είναι μια τρομερή δοκιμασία για την οικογένειά του. Σκέφτομαι τη δοκιμασία που περνούν», δήλωσε.

«Τρομακτική» η πρώτη νύχτα του Σαρκοζί στη φυλακή

Η Κάρλα Μπρούνι, η τρίτη σύζυγος του Σαρκοζί, έχει ήδη μιλήσει μαζί του τηλεφωνικά αφότου βρέθηκε στη φυλακή, επιβεβαίωσαν οι δικηγόροι του. Κι όπως είπαν, η πρώτη του νύχτα στη διαβόητη φυλακή ήταν «τρομακτική».

«Τον είδα στο δωμάτιο επισκεπτηρίων, μείναμε μαζί για πολύ διάστημα. Είναι ο άνθρωπος που όλοι γνωρίζουν - δυνατός, δυναμικός, μαχητής. Έχει φέρει δύο βιβλία για να διαβάσει: τον “Κόμη Μόντε Κρίστο”, που πραγματεύεται την εκδίκηση, και “Τη ζωή του Ιησού Χριστού”, για την ανάσταση», είπε ένας εκ των δικηγόρων του, ο Ζαν-Μισέλ Νταρουά.

Οι αναφορές στο βίντεο για τον Σαρκοζί και τον Λιβανέζο πρώην έμπορο όπλων Τακεντίν

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο ο συγκρατούμενος του Σαρκοζί αναφέρεται στον Γάλλο πρώην πρόεδρο, αλλά και στον Ζιάντ Τακεντίν, έναν Λιβανέζο πρώην έμπορο όπλων που καταζητούνταν για την υπόθεση του Σαρκοζί, αλλά πέθανε υπό μυστηριώδεις συνθήκες στα τέλη του περασμένου μήνα.

Ο Τακεντίν κατηγορείτο ότι ενήργησε ως μεσάζων μεταξύ του Σαρκοζί και του Καντάφι, το καθεστώς του οποίου ανατράπηκε μετά τους βομβαρδισμούς από αεροσκάφη της Γαλλικής και της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας το 2011 (όταν ήταν ακόμη Πρόεδρος ο Σαρκοζί) και ο ίδιος βρήκε φρικτό τέλος στα χέρια όχλου που τον λίντσαρε.

Έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί ότι ο Σαρκοζί ευχόταν το τέλος του Καντάφι, αφού θα μπορούσε να τον επιβαρύνει με ενοχοποιητικά στοιχεία, εξ ου και οι απειλές των συγκρατουμένων του να πάρουν «εκδίκηση για τον Καντάφι».

Μεταξύ αυτών που έχουν εκτίσει ποινές κάθειρξης στη φυλακή La Sante ήταν διαβόητοι τρομοκράτες, όπως ο Κάρλος το Τσακάλι (Ίλιτς Ραμίρεζ Σάντσεζ) και δράστες ένοπλων ληστειών, όπως ο Ζακ Μεσρίν.

Ο Σαρκοζί είναι ο πρώτος Πρόεδρος της Γαλλίας που φυλακίστηκε, μετά τον στρατάρχη Φιλίπ Πεταίν, συνεργάτη των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, ο Σαρκοζί απέκτησε το παρατσούκλι «Ο κορυφαίος μπάτσος», λόγω των σκληρών πολιτικών του, ενώ κάποτε είχε χαρακτηρίσει «αποβράσματα» τους νέους των φτωχών προαστίων του Παρισιού που είχαν εξεγερθεί, κι αυτό το ιστορικό του τον καθιστά λίαν ευάλωτο στη φυλακή.

Ο Κριστόφ Ινγκράιν, ένας άλλος από τους δικηγόρους του Σαρκοζί, είπε ότι σε έναν μήνα αναμένει να εκδικαστεί η αίτηση αποφυλάκισης υπό όρους του πελάτη του, που κατατέθηκε χθες.

