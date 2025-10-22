Η κατάθεση της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας στο επίκεντρο της διαδικασίας στο Κακουργιοδικείο

Η δίκη της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας η οποία αντιμετωπίζει 46 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συνεχίστηκε την Τετάρτη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.

Η διαδικασία επικεντρώθηκε το θέμα της κατάθεσης της κατηγορούμενης, έπειτα από την απόφαση του Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου να απορρίψει κρίσιμα τεκμήρια ως αντισυνταγματικά.

Η κατηγορούμενη, η οποία παρακολούθησε τη διαδικασία με τη βοήθεια μεταφραστή, αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν την περίοδο 2023-2024. Η πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου έκρινε ότι η έρευνα στις αποσκευές της και η κατάσχεση αντικειμένων έγιναν κατά παράβαση των συνταγματικών της δικαιωμάτων, καθιστώντας τα εν λόγω τεκμήρια «ανεπίτρεπτα».

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ακρόασης συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα της μαρτυρίας της Αρχιαστυφύλακα Δήμητρας Σταύρου σχετικά με την κατάθεση της κατηγορούμενης λίγο μετά τη σύλληψή της. Η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε την τμηματική αποδοχή της κατάθεσης, ενώ η Υπεράσπιση αγόρευσε υπέρ της πλήρους απόρριψής της.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Σωτήρης Αργυρού, υποστήριξε ότι η κατάθεση, η οποία λήφθηκε στις 11 Ιουλίου, δηλαδή τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψη και αρκετές ημέρες μετά την απόφαση που έκρινε την έρευνα ως αντισυνταγματική, βασίστηκε σε 215 έγγραφα που έχουν ήδη θεωρηθεί παράνομα. Τόνισε ότι η κατάθεση δεν μπορεί να διαχωριστεί, καθώς «αν ξηλωθεί ένα κομμάτι θα ξηλωθεί το κέντημα», και ότι η λήψη της παραβιάζει την αρχή της μη αυτοενοχοποίησης και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Επικαλέστηκε ευρωπαϊκή και κυπριακή νομολογία, καθώς και την αγγλική νομολογία (Section 76, 78 του Criminal Evidence Act), υποστηρίζοντας ότι η κατάθεση λήφθηκε παραπλανητικά, καθώς η κατηγορούμενη δεν είχε το δικαίωμα της σιωπής υπό αυτές τις συνθήκες.

Από την πλευρά της, η Κατηγορούσα Αρχή, δια της Άννας Ματθαίου, υποστήριξε ότι η κατάθεση είναι αποκομμένη από τα τεκμήρια που απορρίφθηκαν, καθώς υπήρχε και άλλη μαρτυρία, όπως η ιστοσελίδα της εταιρείας της κατηγορούμενης, η οποία ήταν στην κατοχή της Αστυνομίας από τις 5 Ιουλίου (2024). Ανέφερε ότι η κατάθεση λήφθηκε με παρουσία δικηγόρου, αφού παρουσιάστηκαν στην κατηγορούμενη τα δικαιώματά της και παρέδωσε αυτοβούλως μια δήλωση στην Αστυνομία. Ζήτησε την παράλειψη συγκεκριμένων τμημάτων της κατάθεσης και πρότεινε τη διεξαγωγή «δίκης εντός δίκης» για να διερευνηθεί πώς κατέληξε η Αστυνομία στα ερωτήματα, υποστηρίζοντας ότι δεν βασίστηκαν αποκλειστικά στα αποκλεισθέντα τεκμήρια.

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, Νικόλας Γεωργιάδης, αναγνώρισε την πολυπλοκότητα του ζητήματος και την ανάγκη για περαιτέρω εξέταση της νομολογίας και των πρακτικών. Το Δικαστήριο θα εξετάσει εάν η κατάθεση μπορεί να γίνει δεκτή ως τεκμήριο με τις επισυνάψεις της ή εάν απαιτείται «δίκη εντός δίκης».

Η διαδικασία επαναορίστηκε για τις 31 Οκτωβρίου, στις 09:30. Μέχρι τότε, η κατηγορούμενη θα παραμείνει υπό κράτηση υπό τους ίδιους όρους.

Πηγή: ΚΥΠΕ