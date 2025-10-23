Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται σήμερα στο Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται σήμερα, Πέμπτη, στο Ισραήλ στον απόηχο της επίσκεψης του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, όπως ανακοίνωσε χθες η ισραηλινή κυβέρνηση.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιστρέφει στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα», δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν, εκπρόσωπος του γραφείου του πρωθυπουργού, σε συνέντευξη Τύπου.

«Θα φθάσει την Πέμπτη», και προβλέπεται συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανάχου την Παρασκευή, σύμφωνα με την ίδια πηγή, καθώς ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ βρίσκονται στο Ισραήλ για να προωθήσουν το σχέδιο που πρότεινε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για διαρκή ειρήνη στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ