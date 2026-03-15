H EE και η Κύπρος μπροστά στις πράσινες προκλήσεις

Του Μιχάλη Χατζηπαντέλα*

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιεραρχεί την κλιματική αλλαγή ως κεντρική πολιτική προτεραιότητα και όχι τυχαία. Ορθά η ΕΕ συνδέει την προστασία του περιβάλλοντος με την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και την κοινωνική πολιτική. Η συζήτηση αυτή προφανώς αφορά ιδιαίτερα και την Κύπρο για ευνόητους λόγους. Η χώρα μας βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, όπως οι πυρκαγιές, η ξηρασία και η λειψυδρία και οι πολιτικές που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μας ενδιαφέρουν άμεσα.

Υπό την ιδιότητά μου, ως εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028-2034, μαζί με τους άλλους συναδέλφους μου στην επιτροπή, εργαστήκαμε σκληρά το προηγούμενο χρονικό διάστημα με στόχο η επιτροπή να διαμορφώσει μια ξεκάθαρη και φιλόδοξη θέση για το περιβάλλον στον μελλοντικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η γνωμοδότηση της επιτροπής υιοθετήθηκε με ποσοστό 82%, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει ευρεία αντίληψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάγκη αντιμετώπισης της δίκαιης πράσινης μετάβασης και της κλιματικής αλλαγής για τα επόμενα χρόνια.

Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλιστεί ότι ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να προβλέπει ενίσχυση των πόρων για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και να εγγυάται ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά. Ως αρμόδια επιτροπή διεκδικούμε όπως το 35% των ευρωπαϊκών δαπανών να αφορά δράσεις για το κλίμα και το περιβάλλον, ενώ θεωρούμε μείζονος σημασίας, να συνεχιστούν προγράμματα όπως το LIFE, για να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την προστασία της βιοποικιλότητας, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μέσα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μπορούν επίσης να ενισχυθούν ουσιαστικά μέτρα πρόληψης φυσικών καταστροφών, αλλά και η αναδάσωση σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτή η πτυχή ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη χώρα μας που επλήγη από καταστροφικές πυρκαγιές. Προς αυτή την κατεύθυνση κατέθεσα εισήγηση, που υιοθετήθηκε, για την προώθηση φυσικών λύσεων πυροπροστασίας, όπως η αξιοποίηση γεωργικών εκτάσεων και αμπελώνων ως φυσικών ζωνών προστασίας γύρω από δασικές περιοχές.

Ως αρμόδια επιτροπή έχουμε επίσης διασφαλίσει ότι θα γίνεται ειδική αναφορά σε προγράμματα τα οποία μπορούν να αιτηθούν απευθείας οι κοινότητες, οι δήμοι και άλλοι φορείς, για αναδάσωση και δημιουργία εγκαταστάσεων ανακύκλωσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην απλοποίηση των διαδικασιών πρόσβασης στα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Καθοριστικής σημασίας είναι και οι επενδύσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, ζήτημα που επίσης αποτελεί διαχρονική πρόκληση για την Κύπρο. Μέσα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μπορούν να στηριχθούν σύγχρονες και έξυπνες υποδομές και λύσεις, που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της χώρας μας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, ενισχύονται πολιτικές που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος και της ενεργειακής φτώχειας. Σε αυτό το πλαίσιο, διεκδικούμε στήριξη για τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις προς μια δίκαιη, πράσινη μετάβαση.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων μπορεί να προσφέρει πραγματικά οφέλη, τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην ενίσχυση της οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών. Είναι σημαντικό τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου να συνεχίσουμε να διεκδικούμε πολιτικές και χρηματοδοτήσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε κράτους μέλους και των πολιτών. Ως μόνιμος εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε θέματα προϋπολογισμού για το περιβάλλον, εργάζομαι ώστε τα κονδύλια και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, τη δίκαιη πράσινη μετάβαση και την ευημερία των πολιτών μας.

Αναμένουμε, λοιπόν, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα υιοθετήσει τις θέσεις μας βελτιώνοντας το προτεινόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των κρατών μελών.

* Ευρωβουλευτή ΔΗΣΥ / ΕΛΚ