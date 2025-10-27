«Πάντα μου άρεσε ο Έλον»: Μετά τη διαμάχη και πάλι φίλοι Τραμπ και Μασκ

Με κολακευτικά λόγια μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Έλον Μασκ, πρώην στενό συνεργάτη του και αργότερα σφοδρό επικριτή του.

Από την πόρτα στο αεροπλάνο όπου συνηθίζει να κάνει δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Έλον Μασκ και πως οι δυο τους έχουν μιλήσει «κατά διαστήματα», ύστερα από την τελευταία δημόσια συνάντησή τους στην κηδεία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ τον περασμένο μήνα.

«Πάντα συμπαθούσα τον Έλον», είπε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση του Politico στο Air Force One καθ' οδόν προς την Ιαπωνία. «Συμπαθώ τον Έλον και υποψιάζομαι ότι θα τον συμπαθώ για πάντα».

Μία... πολύπλοκη σχέση δισεκατομμυριούχων

Οι δηλώσεις ερμηνεύονται ως ένδειξη αναθέρμανσης στις σχέσεις των δύο ανδρών που έχουν περάσει από 40 κύματα. Ο Independent γράφει πως ο Μασκ είναι «πολιτικός φιλεχθρός [frenemy]» του Τραμπ, κάτι που σε πιο δόκιμα ελληνικά θα αποδίδαμε ως «άσπονδος φίλος».

Μέσα σε λίγους μήνες ο Μασκ, από κορυφαίος δωρητής στην καμπάνια του Τραμπ και άτυπος υπουργός «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» εξελίθηκε σε πολέμιο της «χαλαρής» οικονομικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου, ιδιαίτερα με αφορμή το «Μεγάλο, υπέροχο νομοσχέδιο».

«Είχε ένα κακό φεγγάρι, είχε μια κακή περίοδο, είχε μια κακή στιγμή», συνέχισε ο Τραμπ μιλώντας για τον άλλοτε στενό του συνεργάτη ενώ συγκεκριμένα για την ρήξη στην σχέση τους είπε: «Ήταν μια ηλίθια στιγμή στη ζωή του, πολύ ηλίθια. Είμαι σίγουρος ότι θα σας το έλεγε αυτό».

Τραμπ και Μασκ συγκρούστηκαν επανειλημμένα, ανταλλάσσοντας προσωπικές προσβολές και πολιτικές απειλές, καθώς ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας και ιδιοκτήτης του X δήλωσε ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει υποψηφίους που θα θέσουν υποψηφιότητα εναντίον των Ρεπουμπλικανών, ακόμη και να σχηματίσει ένα πολιτικό κόμμα με το όνομα «Κόμμα της Αμερικής».

Ο Τραμπ εκείνη την εποχή προειδοποίησε ότι ο Μασκ θα αντιμετώπιζε «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν προχωρούσε στη δημιουργία κόμματος και μάλιστα πρότεινε το περίφημο υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας που είχε ιδρυθεί επί τούτου για να «αξιοποιηθεί» ο Μασκ στην κυβέρνηση, να στραφεί εναντίον του δισεκατομμυριούχου αφεντικού της Tesla και της SpaceX.

Πάντως εάν η σχέση τους βρίσκεται όντως σε στάδιο αναθέρμανσης, αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικές πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 και της προεδρικής του 2028, υπογραμμίζει το Politico. Ως ιδιοκτήτης του X, ο Μασκ παραμένει μια από τις πιο ισχυρές φωνές στα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης, με δυνατότητα να επηρεάσει τις καμπάνιες με μεγάλες δωρεές.

