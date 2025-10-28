Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας θέλει να πραγματοποιήσει το όνειρο του Τραμπ - Θα τον προτείνει για Νόμπελ Ειρήνης

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι εξέφρασε την πρόθεσή της να προτείνει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης, όπως είπε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που μετέδωσαν νωρίτερα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα κυβερνητική πηγή.

Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης αποτελεί διακαή πόθο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος ισχυρίζεται πως έχει τερματίσει αρκετές ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ο κόσμος άρχισε να απολαμβάνει περισσότερη ειρήνη», είπε η νεοεκλεγείσα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας στον Αμερικανό πρόεδρο κατά τη συνάντησή τους. «Εντυπωσιάστηκα και με εμπνεύσατε πολύ, κύριε Πρόεδρε», συμπλήρωσε η Σανάε Τακαΐτσι.

Η Σανάε Τακαΐτσι ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη «διαρκή φιλία» του με τον εκλιπόντα πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, ο οποίος υπήρξε μέντοράς της. «Είχα εντυπωσιαστεί και με εμπνεύσατε πολύ», είπε στον Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας ότι η Ουάσινγκτον είναι σύμμαχος του Τόκιο «στο υψηλότερο επίπεδο», σε μια εποχή που οι ΗΠΑ πιέζουν τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της.

«Ανέκαθεν έτρεφα μεγάλη αγάπη και σεβασμό για την Ιαπωνία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή θα είναι μια προνομιακή σχέση. Είμαστε σύμμαχοι στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο Τραμπ.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τόνισε πως επιθυμεί να εγκαινιάσει μια νέα «χρυσή εποχή» στις σχέσεις των δύο κρατών.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ