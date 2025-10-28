Ήξεραν για τη μοτοσικλέτα της δολοφονίας Δημοσθένους – Στο κελί για ακόμη οκτώ ημέρες οι δύο ύποπτοι

Νέα δεδομένα σε σχέση με δύο εκ των υπόπτων (58 και 30 χρονών) που εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας του Δημοσθένους. Μεταξύ άλλων, η Αστυνομία στην αίτησή της ενώπιον του Δικαστηρίου ανέφερε ότι ο 30χρονος γνώριζε ότι η μοτοσικλέτα που είχε αγοράσει χρησιμοποιήθηκε για παράνομο σκοπό, ενώ την επομένη της δολοφονίας ζήτησε να δει τον 45χρονο ιδιοκτήτη της, αφού γνώριζε πως χρησιμοποιήθηκε η μοτοσικλέτα για τη δολοφονία.

Συγκεκριμένα, 15 μέρες πριν τη δολοφονία Δημοσθένους οι δύο ύποπτοι και ο πρώην ποδοσφαιριστής βρέθηκαν μαζί στην οικία του 45χρονου για να αγοράσουν τη μοτοσικλέτα. Εκεί ο 30χρονος εξέφρασε την πρόθεση να την αγοράσει και συμφώνησαν για το ποσό των 800 ευρώ. Μία μέρα μετά τη δολοφονία Δημοσθένους, ο 58χρονος επικοινώνησε με τον 45χρονο ζητώντας του να βρεθούν εκ νέου, αφού ο 30χρονος ήθελε να τον δει και να μιλήσουν για τη μοτοσικλέτα. Εκεί, φέρεται να του πρότεινε το ποσό των 100 ευρώ για να μην μιλήσει για τη μοτοσικλέτα, λέγοντας του ότι «την μοτοσικλέτα την έχει η Αστυνομία», χωρίς να του πει λεπτομέρειες. Η εν λόγω συνάντηση έγινε επίσης στην οικία του 45χρονου.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο Δικαστήριο κατά την διερεύνηση των ισχυρισμών των δύο υπόπτων, προέκυψε ότι ο 2ος ύποπτος γνώριζε ότι η μοτοσικλέτα που αγόρασε θα χρησιμοποιηθεί για παράνομο σκοπό. Σχετικά με τον 1ο, κατά τη διερεύνηση, αν και προβάλει ισχυρισμούς για το πού ήταν την ημέρα του φόνου, προέκυψε ότι γνώριζε ότι η μοτοσικλέτα είχε χρησιμοποιηθεί για τη δολοφονία Δημοσθένους.

Το αίτημα της Αστυνομίας για ανανέωση της κράτησης των δύο για ακόμα 8 μέρες χωρίς ένσταση από τους δικηγόρους τους.