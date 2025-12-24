Χριστούγεννα με 20άρια και… καταιγίδες - Βροχές, χαλάζι και χιόνια στο Τρόοδος

Με άστατο καιρό θα κυλήσει η ημέρα των Χριστουγέννων, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, καθώς ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Όπως αναφέρεται στο δελτίο, ανήμερα των Χριστουγέννων αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι, ενώ σε καταιγίδα δεν αποκλείεται και η πτώση χαλαζιού.

Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους υπάρχει πιθανότητα να σημειωθεί χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί έως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, έντασης 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία την ημέρα των Χριστουγέννων θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το βράδυ, οι νεφώσεις θα αυξηθούν παροδικά, ενώ στα ορεινά αναμένεται παγετός κατά τόπους, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί αισθητά.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας επισημαίνει ότι το σκηνικό του άστατου καιρού θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με παρόμοιες συνθήκες μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού του Τμήματος Μετεωρολογίας:

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει μερικώς συννεφιασμένος ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως μετά το μεσημέρι. Στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή χιόνι. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βόρειοι ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής ενώ την Κυριακή θα σημειώσει πτώση για να κυμανθεί κοντά σε αυτές.