ΠΑΣΥΔΥ Φυλακών: Κάλεσμα ενότητας και συνεργασίας για τα εργασιακά προβλήματα

Θετικά μηνύματα προς τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης - «Αφήνουμε πίσω τις αντιπαραθέσεις και εργαζόμαστε για εξομάλυνση του εργασιακού περιβάλλοντος»

«Κάλεσμα ενότητας και υπευθυνότητας με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν στον χώρο εργασίας και τα οποία επηρεάζουν όλους μας, ανεξαρτήτως την συνδικαλιστική παράταξη στην οποία ανήκουμε» απευθύνει με ανακοίνωσή του ο Κλάδος Προσωπικού Φυλακών της ΠΑΣΥΔΥ.

«Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και ενόψει του νέου έτους αφήνουμε πίσω μας τις αχρείαστες αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις», αναφέρει η ανακοίνωση. Σημειώνει, δε, ότι δίνεται μία ευκαιρία στους εργαζόμενους του κλάδου «από την επίδειξη έμπρακτου ενδιαφέροντος εκ μέρους του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κωνσταντίνο Φυτιρή για συνεργασία, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας μας και γενικότερα την προώθηση λύσεων στα υφιστάμενα προβλήματα».

«Από πλευράς μας, δεν πρόκειται να υπάρξει συνέχεια στα όσα δυσάρεστα είδαμε τις τελευταίες ημέρες», διαβεβαιώνει ο συνδικαλιστικός φορέας, εκρφράζοντας την πρόθεση να εργαστεί «σε πνεύμα ομόνοιας και ομοθυμίας μεταξύ μας, καθώς και σε συνεργασία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την πλήρη εξομάλυνση του εργασιακού περιβάλλοντος μας προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και των κρατουμένων».

Πηγή: ΚΥΠΕ

