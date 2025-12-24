Αραδίππου: Βανδαλισμοί πίσω από το Α΄ Δημοτικό - Φωτιά σε στάση λεωφορείου και καταστροφές

Περιστατικά βανδαλισμού καταγράφηκαν το βράδυ της Κυριακής σε χώρο πίσω από το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου, προκαλώντας ζημιές σε δημόσιες υποδομές και εορταστικό διάκοσμο της περιοχής.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Δήμου Αραδίππου, άγνωστα πρόσωπα έβαλαν φωτιά σε στάση λεωφορείου, ενώ κατέστρεψαν και τον εορταστικό διάκοσμο που είχε τοποθετηθεί στον χώρο, ο οποίος χρησιμοποιείται καθημερινά από παιδιά, οικογένειες και κατοίκους της περιοχής.

Μετά από ενημέρωση πολιτών, στο σημείο μετέβη η Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες και συλλέγει στοιχεία για τον εντοπισμό των δραστών. Όπως αναφέρεται, οι Αρχές βρίσκονται στη διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης.

Ο Δήμος Αραδίππου εκφράζει, μέσω της ίδιας ανάρτησης, την απογοήτευσή του για τα περιστατικά, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες πλήττουν την εικόνα της πόλης και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, ενώ απευθύνει έκκληση για σεβασμό και προστασία των δημόσιων χώρων.