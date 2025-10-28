Σεισμός στην Τουρκία: Τα πιο επικίνδυνα ρήγματα μετά τα 6.1 Ρίχτερ - Τι δείχνει χάρτης

Αισθητός σε αρκετές περιοχές, και ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη, έγινε ο χθεσινός σεισμός μεγέθους 6.1 Ρίχτερ στην περιοχή Σιντρίγκι, της επαρχίας Μπαλίκεσιρ, στη δυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι, ο τελευταίος απολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 22.

Το CNN Turk, μετά τον σεισμό των 6.1 Ρίχτερ στην Τουρκία, μίλησε με σεισμολόγο αναδεικνύοντας τα πιο επικίνδυνα ρήγματα της χώρας, παρουσιάζοντας και τον σχετικό χάρτη με τα «κόκκινα σημεία» στη γειτονική χώρα. «Υπάρχει ένας χάρτης σεισμικού κινδύνου. Οι περιοχές που βλέπετε με κόκκινο χρώμα σε αυτόν τον χάρτη, ο οποίος δημοσιεύθηκε από την κυβέρνησή μας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD), είναι περιοχές όπου διέρχονται τα κύρια ρήγματα, και οι οποίες θεωρούμε ότι έχουν προκαλέσει ή ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλους σεισμούς. Έχουμε σεισμούς που έχουν συμβεί σε αυτές τις περιοχές» ανέφερε ο σεισμολόγος.

«Με κόκκινο χρώμα βλέπετε το ρήγμα στο Πασινλέρ (η περιοχή των Φασιανών), η οποία εκτείνεται προς την Αρτβίν και το Αρνταχάν. Επίσης, μέσα είναι και η επαρχία του Μπίνγκιολ, Yedisu και του Άσκαλε. Εδώ συναντώνται τα ρήγματα της Ανατολικής και της Βόρειας Ανατολίας, και αυτό που σήμερα ονομάζουμε κενό είναι μία από τις περιοχές που ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλο σεισμό» είπε ο Τούρκος σεισμολόγος Αλί Ιλκέρ Μπουλούτ.

α πιο επικίνδυνα ρήγματα στην Τουρκία / CNN Turk

Τι ισχύει για την Κωνσταντινούπολη

Ομοίως, η Κωνσταντινούπολη είναι ήδη υπό αμφισβήτηση. Είναι μία από τις περιοχές που προβλέπουμε ότι το ρήγμα θα είναι τόσο μεγάλο, όσο αυτό στη Θάλασσα του Μαρμαρά. Σκεφτείτε την περιοχή μεταξύ των Κατεχομένων και του Χάταϊ, γνωστή ως Ακρωτήριο της Ελευθερίας, ως επέκταση του ρήγματος στη Νεκρά Θάλασσα (σ.σ. βρίσκεται στο ίδιο ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας), που εκτείνεται από την άκρη της Ανατολικής Ανατολίας και ενδεχομένως εισέρχεται στη θάλασσα, ανέφερε επίσης ο σεισμολόγος.

«Σκεφτείτε την περιοχή εντός του Κόλπου της Αττάλειας και το Ελληνικό Τόξο που σχηματίζεται στα ανοικτά των ακτών της Κρήτης, μαζί με τη Σαντορίνη. Αυτή η περιοχή είναι πιθανός τόπος για εκδήλωση μικρών σεισμών, μεγέθους 6 και 6,5, και περιστασιακά για μεγάλους σεισμούς. Ιστορικά, έχει προκαλέσει σεισμούς άνω των 8 Ρίχτερ, με αποτέλεσμα τσουνάμι που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την περιοχή του Αιγαίου» εξήγησε ο σεισμολόγος Αλί Ιλκέρ Μπουλούτ.

Και σε περιοχές όπως της Σμύρνης, της Μανίσα, της Μούγλα και μέχρι το Ακσιχάρ, στις περισσότερες από αυτές, είναι αρκετά πιθανό να προκαλέσουν μεγάλους σεισμούς, πρόσθεσε ο σεισμολόγος.

Υπάρχει μόνο ένα πράγμα που δεν γνωρίζουμε: δημιουργούμε αυτούς τους χάρτες επειδή δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία πληροφορία σχετικά με την ώρα, την ημέρα ή την ημερομηνία του συμβάντος. Επομένως, αυτός ο χάρτης έχει σχεδιαστεί για την προετοιμασία μας. Ο χάρτης με τις ζώνες κινδύνου, μάς επιτρέπει να λάβουμε προληπτικά μέτρα και να σχεδιάσουμε τα κτίριά μας ανάλογα, κατέληξε σχετικά ο σεισμολόγος.

Τουλάχιστον 22 τραυματίες

Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε χθες, στις 22:48 τοπική ώρα (21:48 ώρα Ελλάδος) στην περιοχή Σιντίργκι της επαρχίας Μπαλίκεσιρ στη δυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 22 άνθρωποι.

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) κατέγραψε το εστιακό βάθος του σεισμού στα 5,99 χιλιόμετρα. Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί των 4,2 βαθμών στις 22:50 και 23:04.

Η δόνηση έγινε αισθητή στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 250 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού, καθώς και στους γειτονικούς νομούς της Μαγνησίας, της Κιουτάχειας, της Προύσας και των Δαρδανελίων.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι δεν καταγράφηκαν απώλειες ζωών και ότι έχουν καταρρεύσει τρία κτίρια και ένα κατάστημα, τα οποία είχαν εκκενωθεί από τον προηγούμενο σεισμό. Ανέφερε επίσης, ότι τα συνεργεία του υπουργείου πραγματοποιούν επιτόπιες αυτοψίες για να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα.

Πηγή: lifo.gr