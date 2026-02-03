Εκρηκτική αύξηση της τιμής του χρυσού - Η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος από το 2008

Οι τιμές του χρυσού και του αργυρού σημείωσαν απότομη άνοδο την Τρίτη, με τον χρυσό να οδεύει προς τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του από τον Νοέμβριο του 2008, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να αγοράσουν τα πολύτιμα μέταλλα μετά τη μεγαλύτερη διήμερη πτώση τους εδώ και δεκαετίες.

Ο χρυσός άμεσης παράδοσης (spot) ενισχύθηκε κατά 5,3% στα 4.913,59 δολάρια ανά ουγγιά έως τις 14:34 (ώρα Κύπρου). Ανακάμπτει από το χαμηλό των 4.403,24 δολαρίων της Δευτέρας, ενώ το επίπεδο των 5.594,82 δολαρίων ανά ουγγιά που καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα παραμένει προς το παρόν ιστορικό υψηλό. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Απρίλιο αυξήθηκαν κατά 6,1% στα 4.936,20 δολάρια ανά ουγγιά. Ο άργυρος εκτινάχθηκε κατά 9% στα 86,60 δολάρια ανά ουγγιά την Τρίτη, μετά από τη μείωση-ρεκόρ 27% σε μία ημέρα την Παρασκευή και περαιτέρω πτώση 6% τη Δευτέρα.

Παρότι οι επενδυτές αναμένουν ότι ο Κέβιν Γουόρς ως επόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) θα ευνοήσει μειώσεις επιτοκίων, εκτιμούν ότι θα προχωρήσει σε περιορισμό του ισολογισμού της Fed, μια κίνηση που συνήθως στηρίζει το δολάριο.

Παράλληλα, ο όμιλος CME αύξησε τις απαιτήσεις περιθωρίου ασφάλισης (margin requirements) στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πολύτιμων μετάλλων, ασκώντας περαιτέρω πιέσεις στις τιμές. Ωστόσο, οι αναλυτές θεωρούν ότι η ανοδική πορεία του χρυσού θα συνεχιστεί και αναμένουν νέα ιστορικά υψηλά αργότερα μέσα στο έτος.

Στο μεταξύ, το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η πολυαναμενόμενη έκθεση για την απασχόληση του Ιανουαρίου δεν θα δημοσιευθεί αυτή την Παρασκευή λόγω μερικού κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Στα υπόλοιπα μέταλλα, η πλατίνα άμεσης παράδοσης ενισχύθηκε κατά 5,4% στα 2.235 δολάρια ανά ουγγιά, αφού είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό 2.918,80 δολαρίων στις 26 Ιανουαρίου, ενώ το παλλάδιο κατέγραψε άνοδο 4,8% στα 1.801,50 δολάρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ