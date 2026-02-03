Στην Ολομέλεια τρεις προτάσεις νόμου για την αδειοδότηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ενώπιον της Ολομέλειας θα οδηγηθούν τρεις προτάσεις νόμου που αφορούν την αδειοδότηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αφότου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση τους.

Σε ό,τι αφορά την τροποποίηση του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου του 2025, με σκοπό την εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2023/2673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2023 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/83/ΕΕ όσον αφορά τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/65/ΕΚ», αναμένονται οι τοποθετήσεις των Βουλευτών πριν από τη μεταφορά της τροποποίησης στην Ολομέλεια.

Αναφορικά με την πρόταση νόμου των Βουλευτών Κυριάκου Χατζηγιάννη, Νίκου Σύκα, Μιχάλη Γιακουμή και Σταύρου Παπαδούρη, για καθορισμό των προϋποθέσεων και της χρονικής ισχύος παράτασης άδειας ή εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής άδειας που παραχωρείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου αναφορικά με την κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού ή/και εγκατάστασης αποθήκευσης ενέργειας, η Επιτροπή αναμένει από τους αρμόδιους φορείς να υποβάλουν τροποποιήσεις επί τεχνικών ζητημάτων πριν οδηγηθεί η πρόταση νόμου στην Ολομέλεια.

Σε δήλωσή του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Μιχάλης Γιακουμή, είπε ότι «μετατρέπουμε πρακτικές για έργα των ΑΠΕ από τύπου first come, first served με τις σημερινές ατέρμονες και απαράδεκτες σειρές προτεραιότητας, σε πρακτικές τύπου first ready, first served – δηλαδή όποιο έργο είναι έτοιμο αδειοδοτικά συνδέεται πρώτο».

«Εισηγηθήκαμε, με επιστολή εκ μέρους της Επιτροπής Ενέργειας προς τη ΡΑΕΚ, απλοποίηση απαρχαιωμένων διαδικασιών με την αποστολή επαναλαμβανόμενων στοιχείων για τις μεταβιβάσεις αδειών και την αλλαγή μετόχων εταιρειών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «θα σταλεί επιστολή στον ΔΣΔ/ΑΗΚ για σειρά απλοποίησης άλλων διαδικασιών για τα θέματα αυτοκατανάλωσης κυρίως σπιτιών».

Η τρίτη πρόταση νόμου που οδηγείται στην Ολομέλεια είναι η πρόταση νόμου των Βουλευτών Κυριάκου Χατζηγιάννη και Μιχάλη Γιακουμή για τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε η άδεια που απαιτείται να εκδοθεί από την αρμόδια αρχή να θεωρείται εκδοθείσα και για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς αυτοκατανάλωσης σε οροφές στεγάστρων δημόσιων ή ιδιωτικών χώρων στάθμευσης, νοουμένου ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται σε διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών, οι οποίοι δεν δύναται να καθορίζουν το μέγιστο εμβαδόν τους.

Σε δήλωσή του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής Ενέργειας, ο Πρόεδρός της, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννη, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό των θέσεων ενός χώρου στάθμευσης που επιθυμεί να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά στην οροφή του, νοουμένου ότι και στο διάταγμα του Υπουργείου Εσωτερικών δεν θα μπει κανένας περιορισμός.

«Προσπαθούμε να επιταχύνουμε τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ