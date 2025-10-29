Ντιάνα Χρκα: Η μάνα σύμβολο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στη Σερβία

Ο κόσμος της Ντιάνα Χρκα κατέρρευσε την 1η Νοεμβρίου του περασμένου έτους, όταν ο 27χρονος γιο της καταπλακώθηκε από τόνους σκυροδέματος χάνοντας τη ζωή του, στην κατάρρευση του καινούριου στέγαστρου του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης Νόβι Σαντ της Σερβίας.

Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν συνολικά 16 άνθρωποι και η τραγωδία πυροδότησε αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα, που συνεχίζονται ακόμα και σήμερα.

Η 47χρονη Χρκα είναι μία από τους ελάχιστους συγγενείς των θυμάτων που μιλούν δημοσίως και ζητούν δικαιοσύνη.

Η χαροκαμένη μητέρα έχει γίνει το σύμβολο της διαμαρτυρίας κατά της αυταρχική κυβέρνηση του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς, την οποία ο λαός κατηγορεί για διαφθορά στον κατασκευαστικό τομέα και σε άλλα θέματα.

Η Ντιάνα Χρκα έχει εμφανιστεί σε διαμαρτυρίες υπό τα χειροκροτήματα χιλιάδων, κυρίως νέων και θα διαδηλώσει ξανά το Σάββατο, στη θλιβερή πρώτη επέτειο για της κατάρρευσης του στεγάστρου.

Η 47χρονη μητέρα ζητά να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τον θάνατο του γιου της και των άλλων θυμάτων, αλλά και για τα δεκάδες άτομα που έχουν συλληφθεί ή χάσει τις δουλειές τους στην κυβερνητική καταστολή των διαμαρτυριών.

Οι αρχές «συλλαμβάνουν αθώα παιδιά... αλλά κανείς δεν έχει θεωρηθεί υπεύθυνος για τους θανάτους 16 ανθρώπων κάτω από τη γη», δήλωσε δακρυσμένη στο Associated Press.

«Θα ήθελα να έρθουν και να με κοιτάξουν στα μάτια. Θα τους ρωτούσα: Πού είναι η δικαιοσύνη;» είπε.

«Θα είναι για πάντα η χειρότερη μέρα της ζωής μου», κατέληξε η Χρκα.

Οι εισαγγελείς έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε 13 άτομα για την κατάρρευση, κυρίως μηχανικούς και ορισμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ωστόσο, δεν έχει οριστεί ημερομηνία δίκης και πολλοί Σέρβοι αμφιβάλλουν ότι η διαδικασία θα αποκαλύψει πλήρως τη φερόμενη διαφθορά που πιστεύουν ότι κρύβεται πίσω από την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας και κατασκευής.

Πηγή: skai.gr