Σοκαριστικό: Η σφαγή με τους 2.000 νεκρούς στο Σουδάν είναι ορατή από το διάστημα – Σωροί με νεκρούς πάνω στην άμμο

Η άμμος γύρω από τη δυτική πόλη Ελ Φάσερ του Σουδάν έχει βαφτεί κόκκινη από αίμα, ορατές ακόμη και από το διάστημα. Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ανθρώπινα σώματα συγκεντρωμένα γύρω από οχήματα και κοντά σε αναχώματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για πολίτες που πυροβολήθηκαν καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν μετά την πτώση της πόλης στα χέρια των RSF.

Μετά από 18 μήνες πολιορκίας, η οργάνωση κατέλαβε όλες τις μεγάλες πόλεις της περιοχής του Νταρφούρ. Σύμφωνα με συμμαχικές πηγές του στρατού, οι RSF «διέπραξαν φρικτά εγκλήματα κατά αθώων αμάχων» στις 26 και 27 Οκτωβρίου, εκτελώντας περισσότερους από 2.000 πολίτες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους.

Στις δορυφορικές εικόνες που συλλέχθηκαν στις 27 Οκτωβρίου 2025, φαίνονται στοιχισμένοι στην άμμο σωροί από πτώματα, που σχηματίζουν μια γραμμή έξω από το πρώην Παιδικό Νοσοκομείο, η οποία εκτείνεται από το κτίριο μέχρι την πύλη του συγκροτήματος.

Η ανάλυση των δορυφορικών εικόνων, όπως θα δείτε στην παρακάτω φωτογραφία, είναι από νοσοκομείο σε συνοικία του Ελ Φάσερ και δείχνει τουλάχιστον τέσσερις νέες συστάδες από πτώματα, που δεν ήταν ορατές σε εικόνες των προηγούμενων ημερών. Ορισμένα αντικείμενα έχουν μέγεθος περίπου 1,1 με 1,9 μέτρα.

Η έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (28/10) από το Πανεπιστήμιο του Yale αναφέρει ότι οι ενέργειες της RSF «ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, φτάνοντας ενδεχομένως στο επίπεδο της γενοκτονίας». Το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών του Πανεπιστημίου του Yale επιβεβαίωσε ότι οι φόβοι για μαζικές φρικαλεότητες επαληθεύτηκαν.

Bίντεο απεικονίζει τις προετοιμασίες της RSF για πιθανές εκτελέσεις ή αντίποινα στο πλαίσιο της επίθεσής της, η οποία έχει συνοδευτεί από σφαγές και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν το Ελ Φάσερ μετά την κατάληψή του, κατευθυνόμενοι προς την Ταβίλα και άλλες περιοχές στα δυτικά.

Η σύγκρουση που βύθισε το Σουδάν στο χάος

Η χώρα της βορειοανατολικής Αφρικής έχει βυθιστεί σε εμφύλιο πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασαν οι μακροχρόνιες εντάσεις ανάμεσα στις Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις (SAF) και την παραστρατιωτική οργάνωση RSF.

Οι μάχες ξεκίνησαν στην πρωτεύουσα Χαρτούμ και εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Από τότε, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πάνω από 14 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί.

Η RSF, γνωστή για τις ωμότητές της, έχει κατηγορηθεί για τη σφαγή έως και 15.000 πολιτών στην πρωτεύουσα του Δυτικού Νταρφούρ, Ελ Τζενίνα. Ο στρατός, από την πλευρά του, έχει επίσης κατηγορηθεί για εγκλήματα πολέμου.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, οι αντάρτες της RSF διεξάγουν σκόπιμη εκστρατεία σεξουαλικής βίας και βασανιστηρίων, χρησιμοποιώντας τον τρόμο ως μέσο υποταγής του άμαχου πληθυσμού.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε τη Δευτέρα την έντονη ανησυχία του για την κλιμάκωση των συγκρούσεων και ζήτησε την άμεση και ασφαλή παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Ο Γενικός Γραμματέας καταδικάζει έντονα τις αναφορές για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελ Φάσερ, συμπεριλαμβανομένων των αδιάκριτων επιθέσεων και της στοχοποίησης αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών, καθώς επίσης της έμφυλης βίας και εθνοτικά υποκινούμενων επιθέσεων και κακομεταχείρισης», ανέφερε εκπρόσωπος του Γκουτέρες σε ανακοίνωσή του.

Το Ελ Φάσερ, ύστερα από ενάμιση χρόνο πολιορκίας, έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο ζοφερά μέρη του πολέμου. Τα στρατόπεδα προσφύγων γύρω από την πόλη βρίσκονται ήδη σε κατάσταση λιμού, ενώ μέσα στην πόλη οι κάτοικοι καταφεύγουν ακόμη και σε ζωοτροφές για να επιβιώσουν.

Ο ΟΗΕ είχε προειδοποιήσει ότι 260.000 άμαχοι, οι μισοί από τους οποίους παιδιά, παρέμεναν παγιδευμένοι χωρίς καμία πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια.

