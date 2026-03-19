Αντιδράσεις στα κατεχόμενα για τις αναφορές της Ρομπέρτα Μέτσολα για την ΕΟΚΑ

Σε ανακοίνωσή του και ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ εξέφρασε την αντίδρασή του στις αναφορές της Ρομπέρτα Μέτσολα στην ΕΟΚΑ τις οποίες είπε ότι είναι «απαράδεκτες».

Αντιδράσεις προκάλεσαν στα κατεχόμενα οι αναφορές της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα για την ΕΟΚΑ σε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο.

Σε ανακοίνωσή του, ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, σύμφωνα με την «Κίπρις Πόστασι», ανάφερε ότι τέτοιου είδους αναφορές προκαλούν ρήξη στην εμπιστοσύνη των Τουρκοκυπρίων προς την ΕΕ και κάλεσε τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να κατανοήσουν τις πραγματικότητες της Κύπρου και να επανεξετάσουν τη ρητορική τους.

Διερωτήθηκε ακόμα αν η κ. Μέτσολα αντιλαμβάνεται τι έννοια έχει η ΕΟΚΑ για τους Τ/κ, αναφέροντας ότι σε δηλώσεις τους οι αξιωματούχοι της ΕΕ αναφέρονται στη στήριξή τους στην λύση του Κυπριακού και στην ετοιμότητά τους να βοηθήσουν, ενώ «πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των Τουρκοκυπρίων».

Σε ανακοίνωσή του και ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ εξέφρασε την αντίδρασή του στις αναφορές της Ρομπέρτα Μέτσολα στην ΕΟΚΑ τις οποίες είπε ότι είναι «απαράδεκτες».

Οι δηλώσεις της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, στις οποίες επαίνεσε την ΕΟΚΑ, «μια οργάνωση που έχει χαραχτεί στη μνήμη του τουρκοκυπριακού λαού με βία, βάσανα και επιθέσεις, αποτελούν σαφές σκάνδαλο και διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του κ. Ουστέλ.

