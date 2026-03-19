Unesco: Σχεδόν 6 στις 10 χώρες παγκοσμίως απαγορεύουν τα κινητά στο σχολείο

Πάνω από 100 εκπαιδευτικά συστήματα έχουν υιοθετήσει πλέον απαγόρευση σε εθνικό επίπεδο

Σχεδόν έξι στις δέκα χώρες απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία με λιγότερο ή περισσότερο αυστηρό τρόπο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Unesco.

«114 εκπαιδευτικά συστήματα έχουν υιοθετήσει πλέον απαγόρευση σε εθνικό επίπεδο στη χρήση κινητών τηλεφώνων στο σχολείο, δηλαδή το 58% των χωρών του κόσμου», τόνισε ο οργανισμός του ΟΗΕ.

«Σε διάστημα τριών ετών διπλασιάστηκε ο αριθμός των χωρών που απαγόρευσαν τα smartphones στο σχολείο. Λιγότερο από μία χώρα στις τέσσερις (24%) εφάρμοζε τέτοιες απαγορεύσεις τον Ιούνιο του 2023», συνέχισε η Unesco.

Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται χώρες που έχουν υιοθετήσει κάποια μορφή περιορισμού στη χρήση κινητών τηλεφώνων στο σχολείο στη νομοθεσία τους ή τους κανονισμούς τους, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των ειδών της απαγόρευσης και των διάφορων επιπέδων εκπαίδευσης (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο).

Κινητά στα σχολεία: «Πάνω από τα μισά εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως περιορίζουν τη χρήση τους»

«Ορισμένες χώρες έχουν πρόσφατα υιοθετήσει εθνικούς κανονισμούς που απαιτούν από τα σχολεία να υιοθετήσουν πολιτικές που περιορίζουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων, χωρίς να θεσπίζουν αυστηρή απαγόρευση σε εθνικό επίπεδο», προσθέτει η Unesco, αναφερόμενη στην Κολομβία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, την Ισλανδία, το Περού, τη Σερβία και την Πολωνία.

Σε χώρες με πιο αποκεντρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων- όπως η Αρμενία, η Ινδονησία, η Ταϊλάνδη και η Βόρεια Μακεδονία- οι αποφάσεις ελήφθησαν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.

«Καθώς περισσότερα από τα μισά εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως περιορίζουν πλέον τη χρήση τηλεφώνων μέσω εθνικών αποφάσεων, το ζήτημα έχει σαφώς καταστεί κεντρική προτεραιότητα για τις εκπαιδευτικές πολιτικές», επισημαίνει η Unesco.

«Ωστόσο, η ποικιλομορφία των προσεγγίσεων- εθνικές απαγορεύσεις, κανονιστικά πλαίσια και πρωτοβουλίες σε περιφερειακό επίπεδο- δείχνει ότι οι χώρες εξακολουθούν να αναζητούν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της μείωσης των περισπασμών και της διδασκαλίας της υπεύθυνης χρήσης της τεχνολογίας», εκτιμά ο οργανισμός.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

