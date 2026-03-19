Κονσίλερ εναντίον μέικ απ: Τι βάζουμε πρώτα για την τέλεια βάση

Είναι από τα πιο συχνά ερωτήματα στο μακιγιάζ : τελικά βάζουμε πρώτα κονσίλερ ή μέικ απ βάσης (foundation). Πολλές από εμάς το έχουμε αναρωτηθεί, ειδικά όταν προσπαθούμε να πετύχουμε ένα πιο επαγγελματικό και «δεμένο» αποτέλεσμα.

Η αλήθεια είναι πως στο μακιγιάζ δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες κάνουμε αυτό που μας ταιριάζει και μας κάνει να νιώθουμε όμορφα και άνετα με τον εαυτό μας. Ωστόσο, οι ειδικοί έχουν κάποιες βασικές κατευθύνσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν να πετύχουμε πιο φυσικό και σωστά δομημένο αποτέλεσμα, ανάλογα με τις ανάγκες της επιδερμίδας μας και το look που θέλουμε να δημιουργήσουμε.

Τι ρόλο παίζει τελικά κάθε προϊόν

Για να καταλάβουμε καλύτερα τη σωστή σειρά, πρέπει πρώτα να θυμόμαστε ότι τα δύο προϊόντα έχουν διαφορετικό ρόλο.

Το μπλόγκ της maybelline.com σημειώνει ότι το μέικ απ (foundation) λειτουργεί ως βάση που εξισορροπεί τον τόνο της επιδερμίδας, ενώ το κονσίλερ (concealer) είναι πιο παχύρρευστο και χρησιμοποιείται στοχευμένα για ατέλειες, μαύρους κύκλους ή κοκκινίλες.

Αυτός είναι και ο λόγος που συνήθως δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα concealer λίγο προϊόν αρκεί όταν η βάση είναι σωστά εφαρμοσμένη.

Γιατί οι περισσότεροι επιλέγουμε πρώτα το μέικ απ βάσης

Σύμφωνα με ειδικούς, όταν ξεκινάμε με μέικ απ , μπορούμε να δούμε πιο καθαρά ποιες περιοχές χρειάζονται έξτρα κάλυψη.

Όπως επισημαίνεται στο allure.com, η εφαρμογή κοσνίλερ πριν από το foundation μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη προϊόντος, αφού τελικά θα καλύψουμε μέρος του ξανά με foundation.

Με απλά λόγια:

Το μέικ απ «διορθώνει» τα περισσότερα

Το κονσίλερ έρχεται συμπληρωματικά και στοχευμένα.

Πώς εφαρμόζουμε μέικ απ βάσης πριν από κονσίλερ και το αντίστροφο

Όπως αναφέρεται σε άρθρο στο Real Simple για ένα σωστό και φυσικό αποτέλεσμα, μπορούμε να ακολουθήσουμε και τις δύο τεχνικές με μικρές διαφοροποιήσεις. Αν ξεκινήσουμε με το μέικ απ βάσης (foundation), εφαρμόζουμε πρώτα ειδκό ορό για σταθεροποίηση πριν από την βάση (primer), απλώνουμε μια ελαφριά στρώση foundation, το σβήνουμε καλά με σφουγγαράκι ή πινέλο και στη συνέχεια προσθέτουμε λίγο κονσίλερ μόνο όπου χρειάζεται, σταθεροποιώντας με πούδρα.

Αντίθετα, αν επιλέξουμε να βάλουμε πρώτα κονσίλερ, ξεκινάμε πάλι με το primer εφαρμόζουμε κονσίλερ στα σημεία κάλυψης και το σβήνουμε καλά, έπειτα περνάμε μια ελαφριά στρώση foundation από πάνω και ολοκληρώνουμε με πούδρα. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να χρησιμοποιούμε προϊόντα ίδιας υφής για ομοιόμορφο αποτέλεσμα, ενώ μπορούμε στο τέλος να προσθέσουμε λίγο πιο ανοιχτό κονσίλερ για φωτεινότητα και φωτοσκίαση (contouring).

Δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες όλα εξαρτώνται από την επιδερμίδα μας

Το tatlerasia.com εξηγεί ότι παρότι οι περισσότεροι επαγγελματίες μακιγιέρ προτείνουν βάση πρώτα, δεν υπάρχει μία σωστή μέθοδος για όλους.

Κάθε επαγγελματίας μπορεί να έχει διαφορετική τεχνική, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει:

ο τύπος δέρματος

η ένταση των ατελειών

το αποτέλεσμα που θέλουμε (φυσικό ή πλήρης κάλυψη)

Για παράδειγμα αν έχουμε έντονες δυσχρωμίες, ίσως ξεκινήσουμε με κονσίλερ ενώ αν έχουμε καθαρή επιδερμίδα, ίσως να μη χρειαστούμε καν foundation.

Με πληροφορίες από maybelline.com, allure.com, Real Simple και tatlerasia.com