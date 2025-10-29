Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της κατάρρευσης του 7ώροφου κτηρίου στην Κωνσταντινούπολη - Διαλύθηκε σε δευτερόλεπτα

Τη συγκλονιστική στιγμή της κατάρρευσης της 7ώροφης πολυκατοικίας στο Γκεμπζέ της επαρχίας Κοτζαέλι κοντά στην Κωνσταντινούπολη, όπου δύο αδερφάκια έχασαν τη ζωή τους, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας της περιοχής. Στα πλάνα φαίνονται οι περαστικοί να τρέχουν έντρομοι και να γλιτώνουν παρά τρίχα. Το κτίριο διαλύθηκε σε δευτερόλεπτα σαν χάρτινος πύργος.

Αρχικά το κτίριο φαίνεται στο βίντεο να γέρνει ελαφρά για άγνωστη προς στιγμή αιτία και μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου καταρρέει και στη συνέχεια διαλύεται, καταπλακώνοντας παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τουρκικά Μέσα, πρόκειται για βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δόθηκε στη δημοσιότητα και δείχνει την κατάρρευση του κτιρίου που σημειώθηκε γύρω στις 7.30 το πρωί στην περιοχή Μεβλανά Μαχαλεσί.

Τα πλάνα δείχνουν να πέφτουν καλώδια ηλεκτροδότησης και ένα μαύρο σύννεφο σκόνης να υψώνεται στον αέρα τη στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου.

Δύο αδελφάκια ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια - Σώθηκε η 18χρονη κόρη - Συνεχίζονται οι έρευνες για τους γονείς

Η τραγωδία που σημειώθηκε σε επαρχία της Κωνσταντινούπολης βρήκε μια πενταμελής οικογένεια κάτω από τα ερείπια, όπου μέχρι στιγμής τα δύο μικρά παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά, ενώ εντοπίστηκε ζωντανή μέσα στα συντρίμμια η 18χρονη κόρη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανή τη 18χρονη κόρη της οικογένειας από τα ερείπια. Όπως αναφέρουν οι Αρχές και τα τρία παιδιά βρίσκονταν στο ίδιο δωμάτιο πριν καταρρεύσει το κτίριο, όμως οι γονείς βρίσκονται πιθανότατα σε άλλο σημείο του σπιτιού.

«Δόξα τω Θεώ, η μεγάλη κόρη της οικογένειας, η 18χρονη Ντιλάρα, διασώθηκε». Με αυτά τα λόγια ο υφυπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Ακτάς αναφέρθηκε στο γεγονός πως η 18χρονη κατάφερε να σωθεί την ώρα που η οικογένειά της βίωσε μία τραγωδία.

«Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υπήρχε επικοινωνία μαζί της και ήταν σε πλήρη συνείδηση. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο» ανέφερε ο Τούρκος υπουργός. Ο Ακτάς πρόσθεσε ότι «δυστυχώς, το άλλο παιδί της οικογένειας, η Χαϊρουνισά, βρέθηκε νεκρή. Συνολικά, απεγκλωβίσαμε τρία παιδιά, αλλά, δυστυχώς, τα δύο δεν επέζησαν».

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για τη μητέρα και τον πατέρα, οι έρευνες για αυτούς συνεχίζονται.

Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να τους εντοπίσουν ζωντανούςΤο χρονικό της τραγωδίας

Η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί στην οδό Ισίκγκελ, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της AFAD (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) και των διασωστών, που συμμετέχουν στις έρευνες εντοπισμού επιζώντων. Στα συντρίμμια βρίσκονταν οι γονείς ηλικίας 44 και 37 ετών και τα τρία τους παιδιά 12, 14 και 18 ετών.

