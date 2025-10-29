Ουκρανία: Νεκρός Ρώσος αξιωματικός στη Σιβηρία σε έκρηξη παγιδευμένου αυτοκίνητου (Bίντεο)

Η Ουκρανία δήλωσε την Τετάρτη (29/10) ότι δολοφόνησε έναν Ρώσο αξιωματικό πυροδοτώντας εκρηκτικά τα οποία είχαν τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό του.

Ο Βενιαμίν Μαζχερίν, ο οποίος πέθανε το Σαββατοκύριακο, ήταν ο αναπληρωτής διοικητής μιας ρωσικής μονάδας στρατιωτικής αστυνομίας στο Κεμέροβο, στη νοτιοδυτική Σιβηρία, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών.

Η ειδική μονάδα της Ρωσικής Φρουράς, της οποίας ήταν ηγετικό στέλεχος, φέρεται να εμπλέκεται σε «εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία κατά του ουκρανικού λαού» στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ανέφερε η υπηρεσία πληροφοριών.

Το βίντεο που δημοσίευσε δείχνει ένα άγνωστο άτομο να κρατάει ένα τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια να κάνει πανοραμική λήψη για να αποκαλύψει ένα ασημένιο αυτοκίνητο σε έναν δρόμο πριν το αυτοκίνητο εκραγεί.

Στο βίντεο, η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι είχε παρακολουθήσει τον Μαζχερίν σε μια επιχείρηση που είχε σχεδιαστεί για να «εξαλείψει τον δήμιο του ουκρανικού λαού».

Η αναφερόμενη δολοφονία του Μαζχερίν είναι η τελευταία σε μια σειρά δολοφονιών Ρώσων προσωπικοτήτων εντός της επικράτειάς τους.

Τον Απρίλιο, ο Ρώσος στρατηγός Γιάροσλαβ Μοσκάλικ σκοτώθηκε σε έκρηξη αυτοκινήτου έξω από τη Μόσχα. Οι ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι απήγγειλαν κατηγορίες σε έναν «ουκρανό πράκτορα των ειδικών υπηρεσιών» για τρομοκρατία, αν και η Ουκρανία δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για το περιστατικό.

Λίγους μήνες πριν από αυτό, ένας κορυφαίος Ρώσος στρατηγός που κατηγορήθηκε για χρήση χημικών όπλων στην Ουκρανία σκοτώθηκε από βόμβα που πυροδοτήθηκε με τηλεχειρισμό και τοποθετήθηκε σε ηλεκτρικό σκούτερ έξω από πολυκατοικία στη Μόσχα. Μια πηγή με γνώση της επιχείρησης δήλωσε στο CNNi ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας βρίσκονταν πίσω από τη δολοφονία.

Τον Νοέμβριο του 2023, η Ουκρανία δήλωσε ότι ήταν υπεύθυνη για τη δολοφονία του Μιχαήλ Φιλιπονένκο, βουλευτή σε μια κοινοβουλευτική ομάδα που είχε εγκατασταθεί από το Κρεμλίνο στην κατεχόμενη ανατολική ουκρανική πόλη Λουχάνσκ. Ο Φιλιπονένκο σκοτώθηκε επίσης με βόμβα αυτοκινήτου.

