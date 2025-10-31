Η Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη είναι η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο (φώτος)

Η Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο, μετά την τοποθέτηση ενός τμήματος στο κεντρικό πύργο, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.

Το αριστούργημα του αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί (Antoni Gaudí) έχει πλέον ύψος 162,91 μέτρα πάνω από την πόλη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ναού, που μόλις ξεπέρασε το κωδωνοστάσιο του Ούλμερ Μίνστερ της Γερμανίας το οποίο φτάνει τα 161,53 μέτρα.

Παρόλο που η εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια δεν διεκδικεί τον τίτλο, τώρα είναι 1,38 μέτρα ψηλότερη από τον καθεδρικό ναό της νότιας Γερμανίας ο οποίος διατηρούσε το ρεκόρ εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

