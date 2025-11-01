Εγκαινιάζεται το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο στην Γκίζα - Παρών στα εγκαίνια ο Ν. Χριστοδουλίδης (βίντεο)

Το νέο μουσειακό υπερ-έργο της Αιγύπτου ανοίγει σήμερα επίσημα τις πύλες του και συγκεντρώνει πάνω από 100.000 αρχαία αντικείμενα, ανάμεσά τους τη συλλογή του Φαραώ Τουταγχαμών, και φιλοδοξεί να γίνει το μεγαλύτερο μουσείο αφιερωμένο σε έναν πολιτισμό παγκοσμίως — σε απόσταση αναπνοής από τις περίφημες πυραμίδες.

Λίγα μέτρα πιο κάτω από τον ουρανό που σκιάζουν οι θρύλοι της αρχαιότητας και λίγα βήματα από τις πυραμίδες της Γκίζας, ανεγείρεται το νέο πολιτιστικό υπερ-έργο της Αιγύπτου: το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM). Ένα μουσείο που δεν είναι απλώς ένας χώρος έκθεσης—είναι μια επιτομή της αρχαίας αιγυπτιακής κληρονομιάς, μια δήλωση ταυτότητας και μια σύγχρονη αφετηρία για το ταξίδι στο παρελθόν.

Το μέγεθος και η σημασία του

Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 50 εκταρίων (120 acre) στην οροσειρά της Γκίζας, το μουσείο χαρακτηρίζεται ως «το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο αφιερωμένο σε έναν μόνο πολιτισμό».

Σύμφωνα με τους αρμόδιους, ο συνολικός αριθμός των εκθεμάτων προβλέπεται να ξεπεράσει τις 100.000. Η τοποθεσία του, σε απόσταση αναπνοής από τις Πυραμίδες της Γκίζας, δεν είναι τυχαία: η γέφυρα μεταξύ αρχαίου και σύγχρονου κόσμου, μεταξύ μνημείου και μελέτης.

Η σημασία του GEM δεν περιορίζεται στη συγκέντρωση αντικειμένων: αφορά τη συστηματική παρουσίαση της αιγυπτιακής ιστορίας, της κοινωνίας, της βασιλείας και των πεποιθήσεων, μέσα από μια θεματική οργάνωση που επιτρέπει στον επισκέπτη να ταξιδεύει στο χρόνο.

Τι θα δείτε στο εσωτερικό του μουσείου

Στην είσοδο, κυριαρχεί η τεράστια γρανιτένια προτομή του Ραμσή Β’, ύψους 11 περίπου μέτρων και βάρους άνω των 80 τόνων — ένας εντυπωσιακός «φρουρός» της εισόδου. Η μεγάλη κεντρική σκάλα (“Grand Staircase”) που οδηγεί προς τις αίθουσες, περιβάλλεται από αγάλματα φαραώ και θεών, δημιουργώντας μια πορεία-κατάβαση στην ιστορία.

Οι αίθουσες του μουσείου καλύπτουν διαφορετικές εποχές: από την Προδυναστική περίοδο και το Παλαιό Βασίλειο, έως το Μέσο και το Νέο Βασίλειο και την ελληνιστική-ρωμαϊκή Αίγυπτο. Η συλλογή του Τουταγχαμών: Περιλαμβάνει πάνω από 5.398 αντικείμενα του φαραώ, τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά ενιαία στο GEM.

Ακόμα, προγραμματίζεται και η έκθεση των βασιλικών πλοίων του φαραώ Χέοπα — τεράστια δείγματα της αρχαίας αιγυπτιακής μηχανικής.

Γιατί το GEM αξίζει επίσκεψη

Εμπειρία συνολικής εποχής: Ο επισκέπτης μπορεί να δει χιλιάδες χρόνια αιγυπτιακής ιστορίας σε μια ενιαία πορεία — η παρουσίαση δεν περιορίζεται μόνο στις αίθουσες αλλά και σε αφήγηση μέσα από ήχο και εικόνα.

Το κτίριο του μουσείου σχεδιάστηκε ώστε να εντάσσεται στο τοπίο του Giza Plateau· οι τεράστιες γυάλινες όψεις αφήνουν τις Πυραμίδες να «εισέλθουν» στο εσωτερικό.

Ένα drone βιντεοσκοπεί ένα γιγάντιο άγαλμα του Φαραώ Ραμσή Β' καθώς μεταφέρεται στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, στο Κάιρο της Αιγύπτου.

AP

Μουσειολογική και τεχνολογική υπεροχή

Μέχρι και εργαστήρια συντήρησης και έρευνας προβλέπονται μέσα στον χώρο — το GEM δεν είναι απλώς έκθεση αλλά επιστημονικό υπόβαθρο. Πόλος πολιτισμού και τουρισμού: Το μουσείο φιλοδοξεί να ενισχύσει σημαντικά την πολιτιστική ταυτότητα και τον τουρισμό της Αιγύπτου, ως ένα νέο σύμβολο της κληρονομιάς της.

Ένας επισκέπτης βγάζει μια selfie μπροστά από το άγαλμα του Ακενατόν κατά την επίσκεψή του στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο στη Γκίζα της Αιγύπτου.

AP

Προοπτικές και πραγματικότητα

Το GEM πέρασε από πολλές καθυστερήσεις — πολιτικές, οικονομικές και κατασκευαστικές. Το 2024 και 2025 χαρακτηρίζονται ως η περίοδος μιας «σταδιακής» ή περιορισμένης λειτουργίας, έως ότου ολοκληρωθεί η πλήρης έκθεσή του.

Σημειώνεται ότι, ήδη, ορισμένες αίθουσες είναι επισκέψιμες αλλά τα βασικά «highlight», όπως η πλήρης συλλογή Τουταγχαμών και τα βασιλικά πλοία, παραμένουν σε μεταβατικό στάδιο.

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο δεν είναι απλώς ένας εκθεσιακός χώρος — είναι μια πύλη προς χιλιετίες πολιτισμού, ένα μνημείο που σμιλεύει την ιστορία, την τέχνη και το ανθρώπινο μυαλό.

Στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο ο Πρόεδρος

Στην Αίγυπτο, όπου θα παραβρεθεί στα επίσημα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι μεταβαίνει το απόγευμα του Σαββάτου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρει ότι «η παρουσία του Προέδρου στα εγκαίνια του Μουσείου αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση τόσο του ανεκτίμητου πολιτιστικού πλούτου της Αιγύπτου, ο οποίος επηρέασε και ενέπνευσε την ευρύτερη περιοχή, καθώς της βαθιάς και μακραίωνης ιστορίας που συνδέει την Κύπρο και την Αίγυπτο».

Παράλληλα, επισημαίνει, «υπογραμμίζει τους στενούς, σταθερούς και φιλικούς δεσμούς που συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν τις σχέσεις των δύο χωρών».

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, το νέο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, που δεσπόζει δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας, αποτελεί ένα εμβληματικό έργο που εκτείνεται σε έκταση περίπου 500.000 τετραγωνικών μέτρων και φιλοξενεί περισσότερα από 100.000 εκθέματα, τα οποία αφηγούνται επτά χιλιετίες αιγυπτιακής ιστορίας, από τη φαραωνική περίοδο έως την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή.

Αναφέρει επίσης ότι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύουν στα εγκαίνια ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός Πολιτισμού δρ Βασιλική Κασσιανίδου, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Δώρος Βενέζης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επιστρέψει από την Αίγυπτο το βράδυ της ίδια μέρας.

Την Κυριακή θα παραστεί στο μνημόσυνο του πατέρα του στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στη Γεροσκήπου, καταλήγει ο Εκπρόσωπος.

Με πληροφορίες από CNN.GR