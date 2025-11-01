Ερωτήματα για την υγεία του Έλον Μασκ μετά την εμφάνισή του σε podcast (βίντεο)

Σημάδια «ταχείας γήρανσης» ίσως εμφανίζει ο Έλον Μασκ, σύμφωνα με γιατρό και συγγραφέα προγραμμάτων απώλειας βάρους, που εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση της υγείας του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο.

Λίγες μέρες αφότου λάνσαρε τη δική του διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια ως απάντηση στη «woke», όπως την χαρακτηρίζει, Wikpedia, o Μασκ εμφανίστηκε «αισθητά εξαντλημένος» σε επεισόδιο του podcast του φιλοτραμπικού παρουσιαστή Τζο Ρόγκαν την Παρασκευή, πυροδοτώντας συγκρίσεις με την κατάσταση της σωματικής υγείας του προτού εμπλακεί ενεργά στη διεθνή πολιτική και ξεκινήσει μια παγκόσμια σταυροφορία για την προώθηση ακροδεξιών πολιτικών και κομμάτων.

«Ακόμα και η ενασχόληση με την τοπική πολιτική είναι αρκετά αγχωτική, αλλά η διχαστικότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι διαφορετική. Άνθρωποι που αγαπούσαν [τον Μασκ] έχουν τώρα αναστατωθεί βαθιά μαζί του, είναι πολύ εξαντλητικό, και έχει και να διευθύνει ταυτόχρονα τις εταιρείες του», σημείωσε ο δρ Στούαρτ Φίσερ μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail.

Το στρες προκαλεί πρόωρη γήρανση στον Μασκ, εκτιμά γιατρός

Μολονότι δεν εξέτασε προσωπικά τον Μασκ, ο δρ Φίσερ ανέφερε το άγχος ως τον κύριο παράγοντα στην φαινομενικά επιδεινούμενη εμφάνιση του πρώην επικεφαλής του υπουργείου Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, πιθανώς λόγω της μεταμόρφωσής του σε παγκόσμιο εκπρόσωπο της ακροδεξιάς.

Όπως σημείωσε, ακόμη και τον Ιούλιο του 2024, κατά την εμφάνισή του στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, ο Μασκ φαινόταν «με πιο φρέσκο ​​πρόσωπο». «Δεν νομίζω ότι ήταν έτοιμος για το συντριπτικό άγχος του να βρεθεί στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής τα τελευταία χρόνια», είπε. «Η έκθεση στους προβολείς της δημοσιότητας, το άγχος και η διαμάχη γύρω από το πρόσωπό του φαίνεται να τον έχουν γεράσει σωματικά και συναισθηματικά». «Ο κακός ύπνος και η κακή διατροφή όταν είσαι αγχωμένος απλώς χειροτερεύουν την κατάσταση», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε τον Φεβρουάριο το NBC στα δύο τελευταία χρόνια της πολιτικής δραστηριότητας του ο Μασκ έχει υποστηρίξει ακροδεξιά δεξιά πολιτικά κινήματα και κυβερνήσεις σε τουλάχιστον 18 χώρες σε έξι ηπείρους. Οι προσπάθειές του αντιπροσωπεύουν μια συντονισμένη προσπάθεια για τον περιορισμό της εποπτείας των επιχειρήσεων και τη δραστική μείωση της μετανάστευσης, ανέφερε το αμερικανικό δίκτυο.

Ο Μασκ παγκόσμιος εκπρόσωπος της ακροδεξιάς

Τον Ιανουάριο ο Μασκ τροφοδότησε πρωτοσέλιδα όταν κάλεσε σε προεκλογική συγκέντρωση της ακροδεξιάς AfD τους Γερμανούς να «ξεπεράσουν» την ενοχή των Ναζί και τις «αμαρτίες των γονιών τους, πόσο μάλλον των προπαππούδων τους».

Με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μασκ υποστήριξε επίσης διαδηλώσεις ακροδεξιών στην Ιρλανδία και τη Βραζιλία, έναν συντηρητικό ηγέτη στη Νέα Ζηλανδία και έναν εθνικιστή βουλευτή στην Ολλανδία, ενώ συναντήθηκε πολλάκις με ακροδεξιούς πολιτικούς στην Ιταλία και την Αργεντινή.

Ο Φίσερ είπε ότι ενώ η ταχεία γήρανση μπορεί να φανεί στο πρόσωπο, «σας εκθέτει επίσης σε κίνδυνο καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων». «Όταν είναι κανείς συνεχώς στρεσαρισμένος πλημμυρίζει το σώμα του με κορτιζόλη και αδρεναλίνη, η οποία επιταχύνει τη φθορά της καρδιάς και αυξάνει την πιθανότητα θρόμβωσης», πρόσθεσε. «Το χρόνιο στρες μειώνει επίσης την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, επομένως οι απαραίτητες βιταμίνες και αντιοξειδωτικά δεν χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, προκαλώντας “σκουριά” των κυττάρων».

Αναλαμβάνοντας ρόλο παγκόσμιου εκπρόσωπου της ακροδεξιάς ο Μασκ έχει προκαλέσει την οργή πολιτικών, ακόμη και ορισμένων μελών της οικογένειάς του, οι οποίοι έχουν εκφράσει την αγανάκτησή τους για δηλώσεις του και την επιθυμία να αποστασιοποιηθούν από αυτόν στο μέλλον. Κάποιοι συνδέουν τη συμπεριφορά και τις απόψεις του Μασκ με εκείνες των υπέρμαχων της θεωρίας περί ανωτερότητας της λευκής φυλής. Όταν ο Μασκ εμφανίστηκε να χαιρετά ναζιστικά ένα πλήθος Ρεπουμπλικανών κατά την ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τον κατηγόρησαν ότι τρέφει συμπάθειες για φασιστικές απόψεις.

«Υπάρχει μια ειρωνεία σε αυτό, επειδή οι ακροδεξιοί ηγέτες συνήθως θέλουν να προστατεύσουν το “έθνος” από εξωτερικές επιρροές, ενώ ο Μασκ είναι ένας δισεκατομμυριούχος που έχτισε τον πλούτο του από διακρατικό εταιρικό κεφάλαιο - με άλλα λόγια, είναι προϊόν της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης», δήλωσε στο NBC ο Ροντρίγκο Κάμπος, μεταδιδακτορικός πολιτικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Υόρκης.

Πηγή: iefimerida.gr