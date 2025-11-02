Αγγλία: Άγνωστος μαχαίρωσε δεκάδες άτομα σε τρένο - Σε κρίσιμη κατάσταση 9 άτομα, τραυματίστηκαν άλλοι 10 (βίντεο)

Δέκα άνθρωποι μαχαιρώθηκαν, εννιά από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μέσα σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Λονδίνο χθες το βράδυ γύρω στις 21:30 ώρα Κύπρου.

The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning.



My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response.



Anyone in the area should follow the advice of the police. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025

Armed officers were seen running along the platform at Huntingdon station towards the train carriages after multiple people were stabbed on board.



Two men have been arrested and a number of people have been taken to hospital.



Follow our live blog ➡️ https://t.co/nAd0KJcqpc pic.twitter.com/ZxGpu9zM3H — Sky News (@SkyNews) November 1, 2025

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ένας μαυροφορεμένος άντρας κραδαίνοντας μεγάλο μαχαίρι, άρχισε να επιτίθεται ανεξέλεγκτα στους επιβάτες του τρένου.

Στην αρχή κάποιοι νόμιζαν ότι ήταν φάρσα στο πλαίσιο της γιορτής του Χαλοουίν αλλά γρήγορα συνειδητοποίησαν το σοβαρό της κατάστασης. Όπως επισημαίνουν οι μαρτυρίες, ακολούθησε πανικός. Κάποιοι έτρεξαν να κρυφτούν στις τουαλέτες κάποιοι άλλοι βρήκαν καταφύγιο σε διπλανά βαγόνια κ.ο.κ.

MASS STABBING UK 🇬🇧



Multiple people stabbed on train in Huntingdon, two men arrested pic.twitter.com/Qdu3nppdXp — Culture War Intel (@CultureWar2020) November 1, 2025

Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία από κλήσεις που δέχθηκε από τους επιβάτες και στον πρώτο διαθέσιμο σταθμό το τρένο σταμάτησε. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μπήκαν μέσα και συνέλαβαν δύο υπόπτους. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο. Αν και το περιστατικό δεν έχει χαρακτηριστεί, τουλάχιστον ακόμη, τρομοκρατική επίθεση στις έρευνες συμμετέχει και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ