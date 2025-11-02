Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αγγλία: Άγνωστος μαχαίρωσε δεκάδες άτομα σε τρένο - Σε κρίσιμη κατάσταση 9 άτομα, τραυματίστηκαν άλλοι 10 (βίντεο)

Στην αρχή κάποιοι νόμιζαν ότι ήταν φάρσα στο πλαίσιο της γιορτής του Χαλοουίν αλλά γρήγορα συνειδητοποίησαν το σοβαρό της κατάστασης.

Δέκα άνθρωποι μαχαιρώθηκαν, εννιά από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μέσα σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Λονδίνο χθες το βράδυ γύρω στις 21:30 ώρα Κύπρου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ένας μαυροφορεμένος άντρας κραδαίνοντας μεγάλο μαχαίρι, άρχισε να επιτίθεται ανεξέλεγκτα στους επιβάτες του τρένου.

Στην αρχή κάποιοι νόμιζαν ότι ήταν φάρσα στο πλαίσιο της γιορτής του Χαλοουίν αλλά γρήγορα συνειδητοποίησαν το σοβαρό της κατάστασης. Όπως επισημαίνουν οι μαρτυρίες, ακολούθησε πανικός. Κάποιοι έτρεξαν να κρυφτούν στις τουαλέτες κάποιοι άλλοι βρήκαν καταφύγιο σε διπλανά βαγόνια κ.ο.κ.

Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία από κλήσεις που δέχθηκε από τους επιβάτες και στον πρώτο διαθέσιμο σταθμό το τρένο σταμάτησε.  Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μπήκαν μέσα και συνέλαβαν δύο υπόπτους. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο.  Αν και το περιστατικό δεν έχει χαρακτηριστεί, τουλάχιστον ακόμη, τρομοκρατική επίθεση στις έρευνες συμμετέχει και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.  

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ 

