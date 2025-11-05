Εκλογές ΗΠΑ: Πρώην πράκτορας της CIA η δημοκρατική κυβερνήτης της Βιρτζίνια

Η δημοκρατική Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ εξελέγη χθες Τρίτη κυβερνήτης στην πολιτεία Βιρτζίνια, σύμφωνα με στατιστικές προβολές των NBC News, CNN και CBS News, σε διαδικασία που χαρακτηριζόταν βαρόμετρο έπειτα από εννιά μήνες διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Πρώην πράκτορας της CIA, 46 ετών, η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ θεωρείτο φαβορί της κούρσας. Θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το αξίωμα σε αυτή την πολιτεία των ανατολικών ΗΠΑ, όπου τα τελευταία τέσσερα χρόνια το κατείχε ο ρεπουμπλικάνος Γκλεν Γιάνγκιν· είναι αξιοσημείωτο πως ο Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε κέρδισε στην πολιτεία αυτή σε προεδρικές εκλογές.

Η υποψήφια κυβερνήτης της Βιρτζίνια, Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, ορκίστηκε να υπηρετεί όλους τους πολίτες — ακόμη και εκείνους που ψήφισαν την αντίπαλό της Γουίνσομ Ερλ-Σιρς.

BREAKING: The Fox News Decision Desk can now project that Democrat Abigail Spanberger will become the next governor of Virginia. pic.twitter.com/X3Xq95Fv0q — Fox News (@FoxNews) November 5, 2025

«Η πρόθεσή μου είναι να υπηρετήσω όλους τους πολίτες της Βιρτζίνια και αυτό σημαίνει ότι θα σας ακούσω. Θα εργαστώ για εσάς και μαζί σας. Αυτή είναι η προσέγγιση που έχω ακολουθήσει σε όλη μου την καριέρα», δήλωσε η Σπάντεργκερ αφού το CNN ανακοίνωσε την προβλεπόμενη νίκη της.

Η Σπάντεργκερ συνέχισε λέγοντας ότι οι πολίτες της Βιρτζίνια μπορούν να χρησιμεύσουν ως «παράδειγμα για το υπόλοιπο έθνος».

Ευχαρίστησε επίσης την Ερλ-Σιρς «για τον σκληρό αγώνα» και την υπηρεσία της στον στρατό.

Spanberger: I would like to thank my opponent for a hard fought race, the. The lieutenant governor story, her military service and her years of service here in Virginia deserve our respect and our gratitude. And I ask that you join me in wishing her and her family well.



I also… pic.twitter.com/mqsopotnME — Acyn (@Acyn) November 5, 2025

«Σας παρακαλώ να ευχηθείτε μαζί μου τα καλύτερα σε εκείνη και την οικογένειά της», είπε.

Επανέλαβε ότι οι ψηφοφόροι «επέλεξαν ηγεσία» που θα εργαστεί για την ενίσχυση της οικονομίας και θα θέσει τη Βιρτζίνια πάνω απ' όλα.

«Ανυπομονώ να πιάσω δουλειά», τόνισε η Σπάνμπεργκερ.

Democratic candidate Abigail Spanberger gives first speech after being projected to win the race to become the next governor of Virginia. pic.twitter.com/Rm3GfOlymO — FOX 5 DC (@fox5dc) November 5, 2025

Πηγή: protothema.gr