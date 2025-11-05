Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Εκλογές ΗΠΑ: Πρώην πράκτορας της CIA η δημοκρατική κυβερνήτης της Βιρτζίνια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Παρόλο που ο προηγούμενος κυβερνήτης της πολιτείας ήταν ρεπουμπλικάνος, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κέρδισε ποτέ στην πολιτεία αυτή σε προεδρικές εκλογές.

Η δημοκρατική Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ εξελέγη χθες Τρίτη κυβερνήτης στην πολιτεία Βιρτζίνια, σύμφωνα με στατιστικές προβολές των NBC News, CNN και CBS News, σε διαδικασία που χαρακτηριζόταν βαρόμετρο έπειτα από εννιά μήνες διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Πρώην πράκτορας της CIA, 46 ετών, η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ θεωρείτο φαβορί της κούρσας. Θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το αξίωμα σε αυτή την πολιτεία των ανατολικών ΗΠΑ, όπου τα τελευταία τέσσερα χρόνια το κατείχε ο ρεπουμπλικάνος Γκλεν Γιάνγκιν· είναι αξιοσημείωτο πως ο Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε κέρδισε στην πολιτεία αυτή σε προεδρικές εκλογές.

Η υποψήφια κυβερνήτης της Βιρτζίνια, Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, ορκίστηκε να υπηρετεί όλους τους πολίτες — ακόμη και εκείνους που ψήφισαν την αντίπαλό της Γουίνσομ Ερλ-Σιρς.

«Η πρόθεσή μου είναι να υπηρετήσω όλους τους πολίτες της Βιρτζίνια και αυτό σημαίνει ότι θα σας ακούσω. Θα εργαστώ για εσάς και μαζί σας. Αυτή είναι η προσέγγιση που έχω ακολουθήσει σε όλη μου την καριέρα», δήλωσε η Σπάντεργκερ αφού το CNN ανακοίνωσε την προβλεπόμενη νίκη της.

Η Σπάντεργκερ συνέχισε λέγοντας ότι οι πολίτες της Βιρτζίνια μπορούν να χρησιμεύσουν ως «παράδειγμα για το υπόλοιπο έθνος».

Ευχαρίστησε επίσης την Ερλ-Σιρς «για τον σκληρό αγώνα» και την υπηρεσία της στον στρατό.

«Σας παρακαλώ να ευχηθείτε μαζί μου τα καλύτερα σε εκείνη και την οικογένειά της», είπε.

Επανέλαβε ότι οι ψηφοφόροι «επέλεξαν ηγεσία» που θα εργαστεί για την ενίσχυση της οικονομίας και θα θέσει τη Βιρτζίνια πάνω απ' όλα.

«Ανυπομονώ να πιάσω δουλειά», τόνισε η Σπάνμπεργκερ.

Πηγή: protothema.gr

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΕΚΛΟΓΕΣΗΠΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα