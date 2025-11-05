Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι ΗΠΑ εισήλθαν στην 36η ημέρα δημοσιονομικής παράλυσης

Οι ΗΠΑ εισήλθαν σήμερα στην 36η συναπτή ημέρα δημοσιονομικής παράλυσης, σπάζοντας έτσι το ρεκόρ του πιο μακρού shutdown στην ιστορία της χώρας, που καταγράφτηκε το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Από την 1η Οκτωβρίου και την λήξη του ως τότε υπό εκτέλεση προϋπολογισμού του ομοσπονδιακού κράτους, οι ρεπουμπλικάνοι και οι δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν έχουν μπορέσει να συνεννοηθούν για την άρση του αδιεξόδου, το οποίο έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς σε τεχνική ανεργία, εμποδίζει τις καταβολές επιδομάτων και αποσταθεροποιεί τον τομέα των αερομεταφορών.

ΑΠΕ- ΜΠΕ 

