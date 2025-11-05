Στην Κύπρο τα 18 άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στην Τανζανία

Στην Κύπρο επέστρεψαν σήμερα το πρωί τα άτομα, 14 μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στην Τανζανία λόγω των πολιτικών αναταραχών στη χώρα.

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι «ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί με επιτυχία η διαδικασία επιστροφής στην Κύπρο των 14 μαθητών και των δύο εκπαιδευτικών που τους συνόδευαν από την Kilwa της Τανζανίας, μετά την έκρυθμη κατάσταση που προέκυψε στην αφρικανική χώρα».

«Οι άλλοι δύο συνοδοί τους επιστρέφουν στην Ελλάδα», προσθέτει.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών «οι μαθητές και οι συνοδοί τους ταξίδεψαν αρχικά αεροπορικώς προς τη Ζανζιβάρη, όπου διανυκτέρευσαν, με πτήση που διευθετήθηκε για αυτόν τον σκοπό, και ακολούθως μέσω Ντουμπάι αφίχθηκαν ασφαλώς το πρωί στη Λάρνακα».

Το Υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει «την πάγια σύστασή του προς όλους τους Κύπριους πολίτες να παραμένουν ενεργά ενήμεροι όταν ταξιδεύουν σε χώρες όπου προκύπτουν κρίσεις και έκτακτες καταστάσεις, να συμβουλεύονται τις σχετικές ταξιδιωτικές οδηγίες, και να επικοινωνούν με τις κατά τόπους αρμόδιες Διπλωματικές Αποστολές».

Η επιχείρηση για τον επαναπατρισμό των 18 πραγματοποιήθηκε με ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας στο Ναϊρόμπι, και του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων σε συνεχή συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Νταρ Ες Σαλάμ.