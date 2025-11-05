Σοκ στο Μεξικό: Άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά την πρόεδρο της χώρας στη μέση του δρόμου [βίντεο]

Η Κλαούντια Σέινμπαουμ έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από ένα άνδρα καθώς η πρόεδρος του Μεξικού περπατούσε χθες στο ιστορικό κέντρο της Πόλης του Μεξικού.

Βίντεο δείχνει έναν άνδρα να πλησιάζει τη Μεξικανή πρόεδρο από το πλάι, να την αγκαλιάζει και να προσπαθεί να τη φιλήσει. Στη συνέχεια ο άνδρας προσπαθεί να πιάσει το στήθος της, πριν τον απωθήσει ένας αστυνομικός.

Καθώς ο άνδρας απομακρύνεται, η Σέινμπάουμ φαίνεται να χαμογελάει σφιγμένα και να λέει προς την ασφάλειά της: "Μην ανησυχείτε".

Η κρατική αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο άνδρας είχε συλληφθεί.

Δείτε το βίντεο:

Ο άνδρας συνελήφθη, σύμφωνα με την εφημερίδα El Universal.

Εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες κατά του άνδρα για σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική κακοποίηση.

Το περιστατικό έθεσε ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια της προέδρου, καθώς ο άνδρας φαινόταν να πλησιάζει τη Σέινμπαουμ με ευκολία.

Όπως και ο προκάτοχός της Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, η Σέινμπαουμ δεν χρησιμοποιεί τη στρατιωτική μονάδα που είναι επιφορτισμένη με την προστασία του/της προέδρου της χώρας.

"Αν αγγίζουν την πρόεδρο, αγγίζουν όλους μας", έγραψε η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, Κλάρα Μπρουγάδα με ανάρτηση στο X. "Σήμερα, όταν η πρόεδρος πέφτει θύμα παρενόχλησης μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα, παρενοχλούμαστε όλοι", πρόσθεσε.

Η 63χρονη Σέινμπαουμ είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Μεξικού.

Σύμφωνα με έρευνα της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, σχεδόν οι μισές γυναίκες στο Μεξικό έχουν βιώσει σεξουαλική βία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Η ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών αποτελεί βασική προτεραιότητα για την αριστερή πρόεδρο.

Το περιστατικό συνέβη λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του δημοφιλούς δημάρχου Κάρλος Μάνσο, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Ημέρας των Νεκρών στο Ορουαπάν, από έναν ένοπλο που τον πυροβόλησε επτά φορές από κοντινή απόσταση πριν σκοτωθεί ο ίδιος.

Τους προηγούμενους μήνες, ο Μάνσο είχε απευθύνει δημόσια έκκληση στην πρόεδρο της χώρας μέσω των κοινωνικών μέσων για βοήθεια στην καταπολέμηση των εγκληματικών ομάδων στην περιοχή.

thetoc.gr