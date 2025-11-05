Σε διευκρινίσεις από ΗΠΑ για πυρηνικές δοκιμές ελπίζει η Μόσχα, λέει ο Πεσκόφ

Η Μόσχα ελπίζει ότι η κατάσταση γύρω από τα σχέδια των ΗΠΑ για διενέργεια πυρηνικών δοκιμών θα διευκρινιστεί και δεν θα χαλάσει τις σχέσεις Μόσχας και Ουάσιγκτον, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΣ επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η Ρωσία ειδοποιήθηκε για τη σημερινή δοκιμή του νέου αμερικανικού διηπειρωτικού πυραύλου Minuteman III χωρίς γόμωση.

«Προς το παρόν δεν έχουμε δυνατότητα να κατανοήσουμε ως το τέλος, τι εννοούσε ο Πρόεδρος [των ΗΠΑ Ντόναλντ] Τραμπ», είπε ο Ντ. Πεσκόφ, όμως «βάσει αυτών που βλέπουμε, όπως ανέφεραν σήμερα στον Πρόεδρό μας [Βλαντίμιρ Πούτιν] για συγκεκριμένες ενέργειες της αμερικανικής διοίκησης, γεννώνται σε μας αμφιβολίες, γι’ αυτό χρειάζεται εξαρχής να τις μελετήσουμε, να μελετήσουμε την κατάσταση και θα διαμορφωθεί άποψη για τη σκοπιμότητα της έναρξης προετοιμασίας [των πυρηνικών δοκιμών], εάν αυτό κριθεί σκόπιμο».

«Η θέση του Προέδρου Πούτιν είναι απολύτως σαφής, δεν επιδέχεται δεύτερης ερμηνείας», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου Προέδρου, σημειώνοντας ότι η Ρωσία παραμένει «προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της ως προς την καθολική απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών και δεν θα κάνουμε τίποτε ωσότου δεν το πράξει αυτό η άλλη πλευρά». Μάλιστα ο κ. Πεσκόφ σημείωσε ότι «φυσικά» διατηρείται η ελπίδα ότι η καταγραφείσα αναθέρμανση στις σχέσεις με τη διοίκηση του Ντ. Τραμπ δεν θα σβήσει.

Διευκρινίζοντας τις προηγούμενες δηλώσεις του Προέδρου Β. Πούτιν κατά τη συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Ντ. Πεσκόφ επανέλαβε ότι «ο Πρόεδρος δεν έδωσε εντολή να ξεκινήσει η προετοιμασία των δοκιμών, αλλά να μελετηθεί το ζήτημα για τη σκοπιμότητα έναρξης της προετοιμασίας για τέτοιες δοκιμές».

Σχολιάζοντας τις αναφορές για διευκρινιστικές επαφές των Ρώσων διπλωματών σχετικά με τις δηλώσεις Ντ. Τραμπ, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι η ρωσική πλευρά δεν έχει λάβει κάποιες διευκρινίσεις «τι ακριβώς σήμαιναν τα λόγια του Αμερικανού ηγέτη», γι’ αυτό και το θέμα αυτό θα διερευνηθεί τώρα, χωρίς όμως ο Πρόεδρος Πούτιν να έχει θέσει «κάποια συγκεκριμένα όρια» για την προετοιμασία των εισηγήσεων των Υπουργείων Εξωτερικών, Άμυνας, των μυστικών και λοιπών κρατικών υπηρεσιών, στις οποίες ανατέθηκε η εργασία αυτή.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου η ρωσική «πυρηνική τριάδα», όπως ονομάζονται τα πυρηνικά όπλα, που μπορούν να εκτοξευθούν από ξηράς, θαλάσσης και αέρος, «έχει ανανεωθεί και ουσιαστικά είναι η πιο νέα πυρηνική τριάδα στον κόσμο. Έχει γίνει πολλή δουλειά ώστε αξιόπιστα να εγγυηθούμε την ασφάλειά μας». Η Ρωσία, κατά τον κ. Πεσκόφ, δεν συμμετέχει σε μια κούρσα εξοπλισμών, «ασχολείται με την ανάπτυξη των οπλικών της συστημάτων και των συστημάτων μεταφοράς τους. Αυτή είναι προγραμματισμένη εργασία, η οποία δεν συνδέεται με την τρέχουσα κατάσταση». «Σε μερικά χρόνια είναι αδύνατο να δημιουργηθούν τέτοιες πρωτοπόρες τεχνολογίες, όπως η δική μας νέα, η εργασία γι’ αυτές έχει ξεκινήσει πολύ ενωρίτερα», σχολίασε ο Ρώσος εκπρόσωπος, ο οποίος ερωτήθηκε για πολλοστή φορά εάν έχει προγραμματιστεί μια τηλεφωνική συνομιλία των Προέδρων Τραμπ και Πούτιν για να απαντήσει «όχι, αλλά εάν οι δύο πλευρές το κρίνουν αυτό σκόπιμο, υπάρχει δυνατότητα πολύ γρήγορα αυτή να διοργανωθεί».

ΚΥΠΕ