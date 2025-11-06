Για 8η θητεία ορκίσθηκε ο πρόεδρος του Καμερούν - Στην εξουσία 43 χρόνια

Ο Πρόεδρος του Καμερούν Πολ Μπιγιά, 92 ετών και ο γηραιότερος αρχηγός κράτους στον κόσμο, ορκίσθηκε σήμερα για μια όγδοη θητεία, μετά τη διαφιλονικούμενη εκλογή του που προκάλεσε διαδηλώσεις, οι οποίες κατεστάλησαν βίαια.

Στην εξουσία εδώ και 43 χρόνια σ' αυτή τη χώρα της κεντρικής Αφρικής, ο Μπιγιά, οι δημόσιες εμφανίσεις του οποίου είναι σπάνιες, ανέλαβε προεδρικά καθήκοντα για τα επόμενα επτά χρόνια στη διάρκεια μιας τελετής που άρχισε λίγο μετά τις 13:00 (ώρα Κύπρου) στην Εθνοσυνέλευση στη Γιαουντέ.

Ο πρόεδρος Μπιγιά ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών της 12ης Οκτωβρίου με 53,66% των ψήφων, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν από το Συνταγματικό Συμβούλιο. Όμως ο Ισά Τσιρομά Μπακαρί, πρώην υπουργός που πέρασε στην αντιπολίτευση και απέκτησε απροσδόκητη δημοτικότητα μεταξύ των νέων που θέλουν αλλαγή, διεκδικεί επίσης τη νίκη.

«Υπάρχουν πλέον δύο πρόεδροι, ο πρόεδρος που εξελέγη από τον λαό του Καμερούν, και είμαι εγώ, και ο πρόεδρος που διορίσθηκε από το Συνταγματικό Συμβούλιο τον οποίο γνωρίζετε», υποστήριξε χθες, Τετάρτη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ισά Τσιρομά Μπακαρί.

Ο Τσιρομά κάλεσε επανειλημμένα τους οπαδούς του να υπερασπισθούν τη νίκη του, όπως ισχυρίζεται. Σποραδικές διαδηλώσεις, μερικές από τις οποίες με συμμετοχή μόνο μερικών εκατοντάδων νέων, σε πόλεις του Καμερούν κατεστάλησαν μέσα στο αίμα μετά την ανακοίνωση στις 27 Οκτωβρίου της επανεκλογής του Μπιγιά.

Η κυβέρνηση παραδέχθηκε «απώλειες σε ανθρώπινες ζωές» στη διάρκεια αυτών των διαδηλώσεων χωρίς να δώσει απολογισμό ούτε λεπτομέρειες για ημερομηνίες ή τόπους.

Ο αντιπολιτευόμενος έχει έκτοτε καλέσει σε επιχειρήσεις «νεκρή πόλη» από τη Δευτέρα ως την Τετάρτη, μια έκκληση που έχει βρει διαφορετική ανταπόκριση στις μεγάλες πόλεις του Καμερούν. Στην Γκαρούα, που είναι το προπύργιό του, ή στην Ντουάλα, την οικονομική πρωτεύουσα, αυτοί που συμμετέχουν είναι πολλοί. Στη Γιανουντέ, αντίθετα, τα περισσότερα καταστήματα είναι ανοικτά, τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους.

Αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστό πού βρίσκεται ο Τσιρομά. Προχθές, Τρίτη, ένας από τους εκπροσώπους του είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο πως βρίσκεται «σε κίνηση».

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να διώξει δικαστικά τον αντιπολιτευόμενο, καταγγέλλοντας τις «επανειλημμένες εκκλήσεις του για εξέγερση».

«Καθώς κανένα από τα δύο στρατόπεδα δεν είναι διατεθειμένο να υποχωρήσει, ο κίνδυνος να δούμε τις ταραχές να επιδεινώνονται είναι αυξημένος», εξέφρασε την ανησυχία του στα τέλη Οκτωβρίου ο ανεξάρτητος οργανισμός International Crisis Group (ICG).

Στο κείμενό του, αυτό το κέντρο σκέψης αναφέρει ανακολουθίες στα επίσημα αποτελέσματα, τις οποίες επικαλούνται η αντιπολίτευση και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και επικαλείται και το ίδιο «εντυπωσιακούς» αριθμούς.

«Η κρίση αυτή κινδυνεύει να εκτραχυνθεί σε μία χώρα που συγκλονίζεται ήδη από μια αυτονομιστική εξέγερση στις αγγλόφωνες περιφέρειές της», προειδοποιεί ο ICG.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση εξέφρασαν τη λύπη τους για τη βία και την καταστολή που ασκούν οι αρχές. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ