Οι εκπομπές ρύπων συνεχίζουν να αυξάνονται 10 χρόνια μετά τη Συμφωνία Παρισιού, λένε αναλυτές

Η συμφωνία επιβράδυνε μεν την υπερθέρμανση, αλλά δεν την περιόρισε σε βιώσιμα επίπεδα.

Δέκα χρόνια μετά την υιοθέτηση της Συμφωνίας του Παρισιού για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και λίγες ημέρες πριν τη διεθνή διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή, που θα πραγματοποιηθεί στο Μπελέμ της Βραζιλίας, οι εκπομπές ρύπων συνεχίζουν να αυξάνονται, σημειώνουν αναλυτές και μέσα ενημέρωσης στην Γαλλία.

Η συμφωνία επιβράδυνε μεν την υπερθέρμανση, αλλά δεν την περιόρισε σε βιώσιμα επίπεδα, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Le Monde, υπογραμμίζοντας ότι οι πολιτικές των κρατών μειώνουν την προβλεπόμενη αύξηση θερμοκρασίας από 4°C σε 2,8°C έως το 2100, αν και οι εκπομπές ρύπων συνεχίζουν να αυξάνονται (+2,3% το 2024).

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενισχύονται και ξεπέρασαν τον άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή το 2025, αλλά δεν υποκαθιστούν τα ορυκτά καύσιμα, που παραμένουν στο 80% του ενεργειακού μίγματος. Η κλιματική χρηματοδότηση προς τον Νότο αυξήθηκε αλλά παραμένει ανεπαρκής και κυρίως χρηματοδοτούμενη μέσω δανείων, επισημαίνει επίσης η γαλλική εφημερίδα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

