Πέθανε η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό - Η πορεία και η καριέρα της «Μπεμπέ»

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός, φεμινιστικό σύμβολο των χρόνων του 1960 και ένθερμη προστάτιδα των ζώων πέθανε σε ηλικία 91 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό.

«Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό ανακοινώνει με απέραντη θλίψη τον θάνατο της ιδρύτριας και προέδρου του, της Μπριζίτ Μπαρντό, μιας διεθνώς αναγνωρισμένης ηθοποιού και τραγουδίστριας, που επέλεξε να εγκαταλείψει μια περίβλεπτη σταδιοδρομία για να αφιερώσει τη ζωή και την ενέργειά της στην υπεράσπιση των ζώων και στο Ίδρυμά της», αναφέρει ανακοίνωση που διαβιβάστηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να αναφέρει την ημέρα ή τον τόπο θανάτου.

Η Μπαρντό εκτοξεύθηκε στη διεθνή φήμη με την ταινία Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα το 1956, σε σενάριο και σκηνοθεσία του τότε συζύγου της, Ροζέ Βαντίμ, και για τις επόμενες δύο δεκαετίες ενσάρκωσε την εικόνα του αρχέτυπου «σεξ γατιού».

Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την υποκριτική, αφήνοντας πίσω της μια πενηνταριά ταινίες και δύο σκηνές που εισήλθαν στο Πάνθεον της Έβδομης Τέχνης, ένα παθιασμένο μάμπο σε εστιατόριο του Σαν Τροπέ στην ταινία "Και ο Θεός έπλασε τη Γυναίκα" (Et Dieu... créa la femme") και έναν μονόλογο, γυμνή, στην ταινία "Η Περιφρόνηση" ("Mépris").

Ακολούθως άρχισε να δραστηριοποιείται όλο και περισσότερο πολιτικά. Η ένθερμη στήριξή της στα δικαιώματα των ζώων εξελίχθηκε σε εμπρηστικές δηλώσεις για εθνοτικές μειονότητες και σε ανοιχτή υποστήριξη του γαλλικού ακροδεξιού Front National, γεγονός που οδήγησε σε σειρά καταδικών της για υποκίνηση φυλετικού μίσους.

Η Μπριζίτ Αν-Μαρί Μπαρντό (Brigitte Anne-Marie Bardot) γεννήθηκε στο Παρίσι, στις 28 Σεπτεμβρίου του 1934, στο νούμερο 5 της Πλατείας Βιολέ, στο 15ο διαμέρισμα της πόλης. Καταγόμενη από ένα αστικό περιβάλλον, με πατέρα βιομήχανο, ιδιοκτήτη των εργοστασίων Μπαρντό, και μητέρα που ασχολούνταν με οικιακά, η νεαρή Μπριζίτ έλαβε αυστηρή μόρφωση στο πλευρό της αδερφής της, Μαρί-Ζαν. Από πολύ μικρή, έδειξε μεγάλο ενθουσιασμό για τον κλασικό χορό και έκανε τα πρώτα της βήματα σε ηλικία 7 ετών, στα cours Bourgat.

Το 1949, μπαίνει στο Ωδείο του Παρισιού από όπου παίρνει την πρώτη της τιμητική διάκριση. Ο πατέρας της, ο οποίος είχε επαινεθεί από την Γαλλική Ακαδημία για μια ποιητική συλλογή, είχε πάθος με τον κινηματογράφο και του άρεσε πολύ να κινηματογραφεί. Χάρις σε αυτό, υπάρχουν πολλά φιλμ με την Μπαρντό σε παιδική ηλικία, πράγμα σπάνιο για την εποχή εκείνη. Η μητέρα της, που την αποκαλούσαν Τοτί, αγαπούσε ιδιαίτερα τη μόδα και το χορό.

Έτσι, η οικογένεια Μπαρντό ήταν μέλος της υψηλής κοινωνίας και επισκεπτόταν συχνά το λεγόμενο tout-Paris. Είχαν επαφές με πολλούς διευθυντές του Τύπου, του θεάτρου, του κινηματογράφου, αλλά και ανθρώπους της μόδας.

Το 1949, σε ηλικία 15 ετών, προσελήφθη από τη διευθύντρια των περιοδικών ELLE και Le Jardin des Modes, Ελέν Λαζαρέφ, στενή φίλη της μητέρας της. Πολύ σύντομα, η Μπριζίτ προήχθη σε μασκότ του περιοδικού ELLE, στο οποίο και έκανε εξώφυλλο το 1950. Λόγω αυτού του εξώφυλλου, ο σκηνοθέτης Μαρκ Αλεγκρέ την ξεχώρισε και της πρότεινε ένα ρόλο στην επόμενη ταινία του, «Les lauriers sont coupés». Η ταινία τελικά δε γυρίστηκε, μα χάρις σε αυτή την περίσταση η Μπριζίτ γνώρισε έναν νέο βοηθό, τον Ροζέ Βαντίμ. Από τότε οι δύο ερωτευμένοι, εκείνη μόλις 15 ετών, εκείνος περίπου 22, έγιναν αχώριστοι. Οι γονείς της δεν ενέκριναν σε καμία περίπτωση τη σχέση και προσπάθησαν, μάταια, να τους χωρίσουν.

Με 48 ταινίες στο ενεργητικό της και περισσότερα από 80 τραγούδια σε 21 έτη καριέρας, η Μπριζίτ Μπαρντό, πασίγνωστη επίσης με τα αρχικά της, BB («Μπεμπέ»), είναι μια από τις γνωστότερες Γαλλίδες καλλιτέχνιδες παγκοσμίως.

Ξεκίνησε την κινηματογραφική της διαδρομή το 1952, αλλά απέκτησε παγκόσμια φήμη τέσσερα χρόνια αργότερα με την ταινία του Ροζέ Βαντίμ (Roger Vadim) «Και ο Θεός… Έπλασε τη Γυναίκα».

Το 1973 αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας και αφιερώθηκε στο ίδρυμά της το οποίο μάχεται για την προστασία και τα δικαιώματα των ζώων, ένα πάθος που διατηρούσε με αμείωτη ένταση μέχρι το τέλος.

Πριν λίγο καιρό, κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο με τίτλο «BBcédaire», το οποίο αποτελεί ένα εκτενές ημερολόγιο γραμμένο την περίοδο 2020-2025.

Η Μπαρντό παντρεύτηκε τέσσερις φορές: με τον Βαντίμ (1952-1957), τον Ζακ Σαριέ (1959-1962), με τον οποίο απέκτησε έναν γιο, τον Νικολά, το 1960, με τον Ζαξ (1966-1969) και με τον πρώην σύμβουλο του Λεπέν, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, τον οποίο παντρεύτηκε το 1992. Παράλληλα, είχε σειρά σχέσεων υψηλού προφίλ, μεταξύ άλλων με τον Ζαν-Λουί Τρεντινιάν και τον Γκενσμπούρ.

