Δύο νεκροί και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα σε Σουηδία και Φινλανδία

Η καταιγίδα Γιοχάνες που έπληξε χθες Σάββατο τη Σουηδία και τη Φινλανδία, στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και άφησε χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Το σουηδικό μετεωρολογικό ινστιτούτο (SMHI) εξέδωσε προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους σε μεγάλο τμήμα της βόρειας Σουηδίας, καθώς η καταιγίδα σάρωνε τη χώρα.

Ένας άνδρας, περίπου 50 ετών, βρήκε τον θάνατο κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Κούνγκσμπεργετ, στην κεντρική Σουηδία. «Λόγω της καταιγίδας, δέντρο καταπλάκωσε έναν άνδρα», δήλωσε ο Ματς Λαν, αξιωματούχος της αστυνομίας του Γιέβλεμποργκ, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), διευκρινίζοντας πως το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Βορειότερα, ο περιφερειακός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hemab ενημέρωσε πως ένας υπάλληλος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου SVT, το θύμα καταπλακώθηκε επίσης από δέντρο που ξεριζώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.

Το σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων TT αναφέρει πως περισσότερα από 40.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.

Η φινλανδική κρατική τηλεόραση Yle μετέδωσε πως περισσότερα από 120.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τα κυριότερα προβλήματα να καταγράφονται στο δυτικό τμήμα της χώρας.

