Συμφωνία ανθρωπιστικής εκεχειρίας στο Σουδάν μετά από δύο χρόνια πολέμου

Η κυβέρνηση, που είναι ευθυγραμμισμένη με τον στρατό του Σουδάν, είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι σκοπεύει να συνεχίσει τον πόλεμο.

Οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) του Σουδάν, που βρίσκονται σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό για περισσότερο από δύο χρόνια, ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι αποδέχονται πρόταση για ανθρωπιστική εκεχειρία που κατέθεσαν διαμεσολαβητές.

«Ανταποκρινόμενες στις προσδοκίες και τα συμφέροντα του σουδανικού λαού, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους να συμμετάσχουν στην ανθρωπιστική εκεχειρία που πρότειναν οι χώρες του Κουαρτέτου», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι RSF, αναφερόμενες στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία.

Η κυβέρνηση, που είναι ευθυγραμμισμένη με τον στρατό του Σουδάν, είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι σκοπεύει να συνεχίσει τον πόλεμο, έπειτα από εσωτερική συνεδρίαση σχετικά με την αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: cnn.gr

