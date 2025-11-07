Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

«Μετανιώνει» ο οδηγός που έριξε το αυτοκίνητό του στο πλήθος στο Ολερόν, είπε ο εισαγγελέας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δύο από τους τραυματίες της επίθεσης παραμένουν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ανέφερε ο εισαγγελέας

Ο 35χρονος οδηγός, ο οποίος κατηγορείται ότι έριξε σκόπιμα την περασμένη Τέταρτη, το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος, στο νησί Ολερόν στη δυτική Γαλλία, φωνάζοντας «Αλάχου Άκμπαρ», δήλωσε ότι «μετανιώνει για τις πράξεις του» ανέφερε ο εισαγγελέας της Λα Ροσέλ, ο οποίος έχει επιληφθεί της υπόθεσης, μιλώντας σήμερα Παρασκευή σε γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, διενεργήθηκε ψυχιατρική αξιολόγηση, ανέφερε ο εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι «θα διαταχθούν περαιτέρω ψυχιατρικές αξιολογήσεις».

Ανέφερε επίσης ότι ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι είχε ασπαστεί τον Καθολικισμό, πριν ασπαστεί το Ισλάμ.

Συνεχίζοντας ο εισαγγελέας επισήμανε ότι η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία «έκρινε ότι το εν λόγω άτομο, το οποίο περιγράφηκε από τους στενούς του φίλους ως χρήστης πολλαπλών ναρκωτικών και υπό την επήρεια κάνναβης κατά τη στιγμή των γεγονότων, έκανε ασυνάρτητες δηλώσεις κατά τη διάρκεια της κράτησης του, που χαρακτηρίζονταν από διαταραχές προσωπικότητας, και δεν ενέταξε τις πράξεις του σε ένα πλαίσιο τζιχαντισμού».

Δύο από τους τραυματίες της επίθεσης παραμένουν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ανέφερε τέλος ο εισαγγελέας.

ΚΥΠΕ

Tags

ΓΑΛΛΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα