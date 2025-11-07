Ποιος θα διαδεχθεί τον Τουφάν Έρχιουρμαν στην προεδρία του Ρεπουπλικανικού Τουρκικού Κόμματος;

Με τρεις υποψηφίους οδηγείται το Ρεπουπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (CTP) στο έκτακτο εκλογικό συνέδριο για την εκλογή του νέου προέδρου του κόμματος, μετά και την παραίτηση του Τουφάν Έρχιουρμαν ο οποίος εξελέγη νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης στις 19ης Οκτωβρίου.

Χθες ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του ο Ασίμ Ακάνσοϊ, ενώ την ηγεσία του CTP διεκδικούν ακόμη δύο «βουλευτές» του κόμματος. Πρώτη υπέβαλε υποψηφιότητα η «βουλεύτρια» Λευκωσίας Σίλα Ουσάρ Ιντσιρλί, η οποία είναι θυγατέρα του Νατζί Ταλάτ Ουσάρ, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς γενικούς γραμματείς του CTP. Ακολούθησε η υποψηφιότητά του σημερινού γενικού γραμματέα του CTP και «βουλευτή» Αμμοχώστου, Ερκούτ Σιαχαλί.

Σήμερα ήταν η τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων και η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει τέταρτος υποψήφιος. Το έκτακτο εκλογικό συνέδριο του CTP θα διεξαχθεί στις 30 Νοεμβρίου.

Νούμερα και δυναμικές

Χθες η Kibris Postasi αναφέρθηκε στην εκλογική συνέλευση του CTP για τη θέση του γενικού γραμματέα που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο, δίνοντας μια εικόνα των συσχετισμών δυνάμεων εντός του κόμματος. Τη θέση του γενικού γραμματέα διεκδικούσαν και οι τρεις σημερινοί υποψήφιοι για την προεδρία αλλά εκλέχθηκε στον δεύτερο γύρο Ερκούτ Σαχάλι λαμβάνοντας μια ψήφο περισσότερη από την κ. Ιντσιρλί. Αυτή τουλάχιστον ήταν η δυναμική εντός της Κεντρικής Επιτροπής του CTP τον Απρίλιο.

Ωστόσο, η εικόνα είναι πολύ διαφορετική όσον αφορά την εκλογική δυναμική των τριών υποψηφίων στα μέλη του CTP. Η Kibris Postasi υπενθύμισε ότι στο 29ο τακτικό συνέδριο του κόμματος στις 6 Απριλίου, όπου ψήφισαν όλα τα κομματικά μέλη για τη νέα Κεντρική Επιτροπή, οι τρεις διεκδικητές της προεδρίας έλαβαν πολύ διαφορετικό αριθμό ψήφων. Μάλιστα η Σίλα Ουσάρ Ιντσιρλί κατατάχθηκε τρίτη, λαμβάνοντας 1.175 ψήφους, ενώ ο Ασίμ Ακάνσοϊ ήρθε 17ος και ο Ερκούτ Σιαχάλι 21ος. Φαίνεται δηλαδή ότι τον Απρίλιο η κ. Ιντσιρλί είχε πολύ μεγαλύτερη απήχηση ανάμεσα στα μέλη του CTP, ωστόσο, έχασε όταν ψήφισαν τα 75 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για τον νέο γενικό γραμματέα.

Πηγή που παρακολουθεί στενά τις πολιτικές εξελίξεις στην τ/κ κοινότητα δήλωσε στον «Π» ότι δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα από το 29ο τακτικό συνέδριο του CTP. Επεσήμανε δε ότι είναι διαφορετική η ερώτηση όταν τα μέλη καλούνται να ψηφίσουν τον επόμενο πρόεδρο και πως η κ. Ιντσιρλί είχε μεγάλη απήχηση ως υποψήφια για μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Ακολούθως περιέγραψε συνοπτικά το πολιτικό προφίλ του κάθε υποψηφίου, λέγοντας ότι ο Ασίμ Ακάνσοϊ θεωρείται της παραδοσιακής αριστερής πτέρυγας του CTP, ο Ερκούτ Σιαχάλι είναι αριστερίζουσα πολιτική προσωπικότητα, ενώ η Σίλα Ουσάρ Ιντσιρλί ανήκει στη σχολή των μεταρρυθμιστών. Ανέφερε ακόμη ότι το CTP σημειώνει μια πολιτική στροφή προς τη σοσιαλδημοκρατία, ωστόσο η νεολαία του κόμματος διατηρεί ριζοσπαστικό χαρακτήρα.