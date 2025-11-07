Η ΕΕ σφίγγει τους κανόνες θεώρησης για Ρώσους υπηκόους εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε αυστηρότερους κανόνες για τη χορήγηση θεωρήσεων σε Ρώσους υπηκόους, επικαλούμενη τους κινδύνους για την ασφάλεια που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις αυξανόμενες «υβριδικές απειλές» στην ΕΕ.

Διαβάστε το πρωτότυπο στον Politis to the Point: EU Tightens Visa Rules for Russian Nationals Amid Rising Security Concerns

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Χέννα Βίρκουνεν δήλωσε:

«Ο παράνομος και απρόκλητος πόλεμος επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας συνεχίζει να αποτελεί σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με αυξημένους κινδύνους που σχετίζονται με δολιοφθορά, παραπληροφόρηση και εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ένωση.

Η ΕΕ έχει σταθερά αυστηροποιήσει τους όρους εισόδου για Ρώσους υπηκόους από την έναρξη αυτής της παράνομης επιθετικότητας. Με την περαιτέρω αυστηροποίηση των κανόνων θεωρήσεων, κάνουμε ένα επιπλέον και αναγκαίο βήμα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της».

Η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας ανέφερε σε ανάρτησή της:

«Το να ξεκινάς έναν πόλεμο και να περιμένεις να κινείσαι ελεύθερα στην Ευρώπη είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί». Συνδέοντας τους νέους κανόνες με τις «επαναλαμβανόμενες αναταράξεις από drones και σαμποτάζ σε ευρωπαϊκό έδαφος», πρόσθεσε ότι «το ταξίδι στην ΕΕ είναι προνόμιο, όχι δεδομένο».

Ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούννερ τόνισε ότι οι αιτήσεις θεώρησης από Ρώσους υπηκόους θα υπόκεινται σε «ενισχυμένες διαδικασίες επαλήθευσης και αυξημένα επίπεδα ελέγχου», επισημαίνοντας ότι τα νέα μέτρα θα συμβάλουν στην ακεραιότητα και την ασφάλεια του χώρου Σένγκεν.

Τι άλλαξε

Οι θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων για Ρώσους υπηκόους καταργούνται πλήρως, επομένως κάθε ταξίδι θα απαιτεί νέα αίτηση και αυστηρότερους ελέγχους. Εξαιρέσεις προβλέπονται για περιπτώσεις όπως ανεξάρτητους δημοσιογράφους, διανοούμενους, ακτιβιστές και Ρώσους με στενούς οικογενειακούς δεσμούς στην ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες δεν επηρεάζουν Ρώσους πολίτες που ήδη βρίσκονται στην ΕΕ με ισχύουσες θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε ότι οι νέες διαδικασίες θα εφαρμόζονται με ομοιόμορφο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να αποτραπεί η παράκαμψη των κανόνων.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα Μετανάστευσης, Μάρκους Λάμερτ, δήλωσε ότι οι αλλαγές θα επιτρέψουν «στενότερο και συχνό έλεγχο των αιτούντων, προκειμένου να μετριαστούν τυχόν κίνδυνοι για την ασφάλεια».

Το ΚΥΠΕ μεταδίδει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΕ έχει ήδη μειώσει δραστικά τον αριθμό θεωρήσεων που χορηγούνται σε Ρώσους πολίτες μετά το 2022, από περίπου 4 εκατομμύρια ετησίως σε 500.000, αν και σε ορισμένα κράτη μέλη (όπως η Ουγγαρία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία) καταγράφηκε αύξηση 10%. Το γεγονός αυτό οδήγησε την Κομισιόν να επανεξετάσει το καθεστώς χορήγησης θεωρήσεων σε Ρώσους υπηκόους.

Επιπτώσεις για την Κύπρο

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Θεόδωρο Γκότση, ο άμεσος αντίκτυπος για την Κύπρο αναμένεται να είναι περιορισμένος. Η Κύπρος ήδη εκδίδει εθνικές θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων που ισχύουν μόνο για είσοδο στη χώρα, ενώ οι θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων που εκδίδονται από κράτη του Σένγκεν επιτρέπουν ταξίδια εντός της ζώνης Σένγκεν και, κατ’ επέκταση, είσοδο στην Κύπρο βάσει του ισχύοντος πλαισίου.

Τα κυπριακά προξενεία θα εφαρμόσουν αυστηρότερους ελέγχους στις αιτήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η εικόνα στον τουρισμό

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η ροή Ρώσων επισκεπτών προς την Κύπρο έχει ήδη μειωθεί δραματικά από το 2022, με την τελευταία απόφαση της Επιτροπής να μην αναμένεται να προκαλέσει σημαντική περαιτέρω μείωση των αφίξεων Ρώσων στην Κύπρο.