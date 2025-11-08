Τουρκία: Ένταλμα σύλληψης κατά Νετανιάχου για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Με την κατηγορία της γενοκτονίας και διάπραξης εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε την Παρασκευή ένταλμα σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παράλληλα, το ένταλμα αφορά και υπουργούς της κυβέρνησής του και στρατιωτικούς του Ισραήλ.

Η απόφαση της εισαγγελίας για τη σύλληψη συνολικά 37 Ισραηλινών, μεταξύ τους και του πρωθυπουργού της χώρας, θεωρείται πως επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ, καθώς ερμηνεύεται ως πολιτική απόφαση της κυβέρνησης Ερντογάν που εκτελείται από την τουρκική Δικαιοσύνη.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης για τα εντάλματα

Υπενθυμίζοντας ότι η εξάχρονη Χιντ Ρατζάμπ σκοτώθηκε με 335 σφαίρες από Ισραηλινούς στρατιώτες στις 29 Ιανουαρίου 2024, η δήλωση ανέφερε: «Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, τέτοιες ενέργειες συνεχίζουν να κλιμακώνονται καθημερινά. Η επίθεση της 17ης Οκτωβρίου 2023 στο νοσοκομείο Βαπτιστών Αλ Άχλι στοίχισε τη ζωή σε 500 άτομα. Στις 29 Φεβρουαρίου 2024, Ισραηλινοί στρατιώτες κατέστρεψαν σκόπιμα ιατρικό εξοπλισμό».

Στην συνέχεια πρόσθεσε πως «Στις 21 Μαρτίου 2025, το νοσοκομείο Τουρκοπαλαιστινιακής φιλίας βομβαρδίστηκε. Πολλές άλλες υγειονομικές εγκαταστάσεις δέχθηκαν παρόμοιες επιθέσεις. Η Γάζα τέθηκε υπό αποκλεισμό και στα θύματα αρνήθηκε η πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια».

Η δήλωση σημείωσε ότι η κατάσταση αυτή προσέλκυσε το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας και ότι ακτιβιστές που επέβαιναν στο πλοίο Global Sumud Flotilla είχαν σαλπάρει προς τη Γάζα για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά δέχθηκαν επίθεση από το ισραηλινό ναυτικό σε διεθνή ύδατα.

Προστέθηκε ότι ξεκίνησε αυτεπαγγέλτως έρευνα για την επίθεση αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, το άρθρο 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, για τα εγκλήματα «βασανιστήρια», «βαριά λεηλασία», «ζημιά σε περιουσία», «στέρηση της ελευθερίας» και «αεροπειρατεία ή κράτηση μεταφορικών μέσων»».

Πηγή: cnn.gr / in.gr