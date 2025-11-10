Ο Αλ Σάρα συναντάται σήμερα με Τραμπ: Ο πρώτος πρόεδρος της Συρίας που επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο από το 1946

Πριν από δύο δεκαετίες ο Αχμέντ αλ Σάρα ήταν κρατούμενος σε υπό αμερικανική διοίκηση φυλακές στο Ιράκ μετά την ένταξη σε ομάδα της ΑΛ Κάιντα που πολεμούσε τις δυνάμεις των ΗΠΑ στη χώρα. Λίγοι θα προέβλεπαν τότε ότι ο Αλ Σάρα θα γινόταν ο πρώτος Σύρος πρόεδρος που θα επισκεπτόταν την Ουάσινγκτον από το 1946, που έγινε ανεξάρτητη η Συρία για να συναντήσει σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο 42χρονος Αλ Σάρα ανέλαβε πέρυσι την εξουσία μετά την αστραπιαία επίθεση που εξαπέλυσαν οι ισλαμιστές μαχητές του στη βορειοδυτική Συρία και ανέτρεψαν λίγες μέρες αργότερα, στις 8 Δεκεμβρίου, τον Μπασάρ αλ-Άσαντ και το καθεστώς του.

Έκτοτε η νέα ηγεσία της Συρίας έχει κινηθεί με ιλιγγιώδη ρυθμό για την περιφερειακή αναδιάταξή της, απομακρύνοντας τη Δαμασκό από τους βασικούς συμμάχους του Άσαντ, το Ιράν και τη Ρωσία, και μετακινώντας την προς την Τουρκία, τις χώρες του Κόλπου και την Ουάσινγκτον.

Η ασφάλεια είναι πιθανό να αποτελέσει κύριο θέμα της συνάντησης τη Δευτέρα. Οι ΗΠΑ μεσολαβούν σε συνομιλίες μεταξύ Συρίας και Ισραήλ για μια πιθανή συμφωνία ασφαλείας, και το Reuters ανέφερε ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν στρατιωτική παρουσία σε αεροπορική βάση στη Δαμασκό.

Η Συρία πρόκειται επίσης να ενταχθεί σε έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους, κάτι που θα μπορούσε να ανακοινωθεί επίσημα στη σημερινή συνάντηση Τραμπ-Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο.

Προς άρση του τελευταίου εμποδίου των αμερικανικών κυρώσεων στη Συρία του Αλ Σάρα

Λίγες μέρες πριν από τη συνάντηση, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι «έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος» στη Συρία. «Νομίζω ότι (ο Αλ Σάρα) κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι μια δύσκολη γειτονιά και είναι σκληρός άνθρωπος, αλλά τα πήγα πολύ καλά μαζί του», είπε ο Τραμπ.

Μετά τη συνάντηση των Αλ Σάρα και Τραμπ στο Ριάντ τον Μάιο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα άρει όλες τις κυρώσεις κατά της Συρίας. Ωστόσο, τα πιο αυστηρά μέτρα, γνωστά ως Νόμος Κυρώσεων του Καίσαρα (Caesar Sanctions Act), απαιτούν κατάργηση από το Κογκρέσο. Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν υποστηρίξει δημόσια την άρση τους πριν από το τέλος του 2025, αλλά ειδικοί λένε ότι το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μπορεί να επηρεάσει αυτό το χρονικό πλαίσιο.

Ο Σάρα αναμένεται να υποστηρίξει σθεναρά την άρση των κυρώσεων, η οποία θα βοηθήσει στην τόνωση των παγκόσμιων επενδύσεων σε μια χώρα που έχει πληγεί από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου και η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι θα χρειαστούν περισσότερα από 200 δισ. δολάρια για την ανοικοδόμηση. Ο κοινωνικός ιστός της Συρίας έχει δοκιμαστεί πιο πρόσφατα. Νέες εκρήξεις θρησκευτικής βίας άφησαν περισσότερους από 2.500 νεκρούς από την πτώση του Άσαντ, βαθαίνοντας τα τραύματα του εμφυλίου πολέμου και θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ικανότητα των νέων ηγετών να κυβερνήσουν στο όνομα και προς το συμφέρον όλων των πολιτών της χώρας.

Δραματικές μεταμορφώσεις

Η μεταστροφή του Αλ Σάρα είναι εξίσου εντυπωσιακή όσο και εκείνη της Συρίας.

Εντάχθηκε στην Αλ Κάιντα στο Ιράκ περίπου την εποχή της υπό της ΗΠΑ εισβολής στη χώρα το 2003 και παρέμεινε επί χρόνια κρατούμενος σε αμερικανικές φυλακές εκεί, πριν επιστρέψει στη Συρία για να ενταχθεί στην εξέγερση κατά του Άσαντ.

Το 2013, οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τον Αλ Σάρα, γνωστό τότε ως Αμπού Μοχάμαντ αλ Γκολάνι, τρομοκράτη για τους δεσμούς του με την Αλ Κάιντα. Ο Αλ Σάρα διέκοψε τους δεσμούς με την Αλ Κάιντα το 2016 και εδραίωσε την επιρροή του στη βορειοδυτική Συρία. Τον Δεκέμβριο του 2024 οι ΗΠΑ απέσυραν την επικήρυξη των 10 εκατ. δολαρίων εις βάρος του, ενώ την περασμένη εβδομάδα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ήρε τις κυρώσεις εις βάρος του Αλ Σάρα και του Σύρου υπουργού Εσωτερικών Ανάς Χατάμπ, οι οποίες επιβλήθηκαν επειδή οι δύο ισχυροί άνδρες της Συρίας συμμετείχαν στην οργάνωση ΗΤS, η οποία έχει ρίζες στο Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα.

Μετά την κίνηση αυτή του ΟΗΕ, η Βρετανία και οι ΗΠΑ ήραν τις δικές τους κυρώσεις σε βάρος του Αλ Σάρα και του Χατάμπ.

«Η επίσκεψη του Αλ Σάρα στην Ουάσινγκτον είναι εμβληματική της εν εξελίξει δραματικής αλλαγής, όπου η Συρία πέρασε από μια ιρανική σατραπεία στην ένταξή της στο στρατόπεδο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, και ο ίδιος ο Αλ Σάρα μετατράπηκε από καταζητούμενος τρομοκράτης σε εταίρο στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», δήλωσε ο Φιράς Μακσάντ, διευθύνων σύμβουλος για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική στο Eurasia Group με έδρα τη Νέα Υόρκη. «Πολλά μπορούν ακόμα να πάνε στραβά σε αυτό το νεοσύστατο πείραμα, και εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των ατόμων», δήλωσε ο Μακσάντ, «αλλά η πρώτη επίσκεψη ενός Σύρου προέδρου στην Ουάσινγκτον είναι μια στιγμή ελπίδας ότι η Συρία βρίσκεται στο σωστό δρόμο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ