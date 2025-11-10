Ινδία: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί - Νεκροί και τραυματίες (βίντεο)

Έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Νέου Δελχί, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας της Ινδίας.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στην έκρηξη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τηλεοπτικά κανάλια.

BREAKING: At least 9 dead, several injured after explosion in New Delhi, Indiapic.twitter.com/zTbjo9NUvB — BNO News (@BNONews) November 10, 2025

Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνεται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό, στη παλιά πόλη του Νέου Δελχί.

Πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα μετά την έκρηξη.

Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου αυτουκρατορίας Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

ΑΠΕ ΜΠΕ