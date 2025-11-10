Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ινδία: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί - Νεκροί και τραυματίες (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνεται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση

Έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Νέου Δελχί, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας της Ινδίας.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στην έκρηξη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τηλεοπτικά κανάλια.

Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνεται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό, στη παλιά πόλη του Νέου Δελχί.

Πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα μετά την έκρηξη.

Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου αυτουκρατορίας Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

ΑΠΕ ΜΠΕ

 

Tags

ΙΝΔΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα