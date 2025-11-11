Τουλάχιστον 20 άτομα στο τουρκικό C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία - Τα συλλυπητήρια Ερντογάν (βίντεο, φώτος)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για το τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος που συνετρίβη κοντά στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας το μεσημέρι της Τρίτης (11/11), ενώ άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η κατάσταση του πληρώματος.

«Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν ξεκινήσει σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας», τόνισε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, το οποίο έκανε γνωστό ότι το αεροπλάνο C-130 είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν και επέστρεφε στην Τουρκία.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (MSN) εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέροντας: «Το μεταγωγικό μας αεροπλάνο C130, το οποίο απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν προς τη χώρα μας, συνετρίβη στη Γεωργία. Επιβαίνουν 20 μέλη προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος πτήσης, στο αεροπλάνο που συνετρίβη. Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται».

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της συντριβής:

TSK'ya ait C-130 kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. pic.twitter.com/RZOhBGJjLz — Ataşehir Anlık (@atasehiranlik) November 11, 2025

Η ανακοίνωση δεν ανέφερε αν υπάρχουν θύματα, ούτε τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους, ενώ το υπουργείο ζήτησε από τα ΜΜΕ «να μην δημοσιεύσουν καμία εικόνα» από τη συντριβή.

Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.#MillîSavunmaBakanlığı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2025

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Γεωργίας, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση των επιβαινόντων και του πληρώματος του μοιραίου αεροσκάφους.

Ωστόσο, φωτογραφίες για τις οποίες λέγεται ότι προέρχονται από το σημείο του ατυχήματος και που έχουν κυκλοφορήσει στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τα συντρίμμια του μοιραίου αεροσκάφους.

🇹🇷🇬🇪 | First images are circulating in Georgian media reportedly showing the crash site and debris of the Turkish Air Force C-130 Hercules. pic.twitter.com/9MUbfCIOP5 — Visioner (@visionergeo) November 11, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αεροπορικής Διεύθυνσης της Γεωργίας, το τουρκικό C-130 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ χωρίς να στείλει σήμα κινδύνου.

«Το τουρκικό αεροσκάφος τύπου C-130 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ λίγα λεπτά μετά τη διέλευση του από το έδαφος της Γεωργίας χωρίς να στείλει σήμα κινδύνου. Προς το παρόν έχει ήδη ενημερωθεί το αεροδρόμιο της πόλης Γκάντζα του Αζερμπαϊτζάν, από όπου απογειώθηκε το τουρκικό αεροσκάφος. Έχει επίσης ενημερωθεί η τουρκική πλευρά», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ερντογάν: Ελπίζουμε ότι θα βγούμε από αυτό το ατύχημα με τις ελάχιστες απώλειες

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα τα θύματα από το αεροπορικό δυστύχημα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους «μάρτυρές μας» που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

«Μας στεναχωρεί βαθιά η είδηση ότι το αεροσκάφος μας, που εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν, συνετρίβη στα σύνορα μεταξύ Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την ανάκτηση των συντριμμάτων, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Ελπίζουμε ότι θα βγούμε από αυτό το ατύχημα με τις ελάχιστες απώλειες. Είθε ο Θεός να δείξει έλεος στους μάρτυρες μας και είθε να τους έχουμε στις προσευχές μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

🇹🇷 Turkish President Erdoğan:

We have learned with deep sorrow that our C130 military aircraft, which was travelling from Azerbaijan to our country today, crashed on the Georgia-Azerbaijan border.



Efforts to reach the wreckage continue in coordination with local authorities.… pic.twitter.com/tfaDpHyO9L — ARegion (@ARegion_) November 11, 2025

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά δήλωσε με ανάρτηση στο ότι συνομίλησε με τον Γεωργιανό ομόλογό του, Γκέλα Γκελάντζε, ο οποίος βρίσκεται καθ' οδόν προς το σημείο της συντριβής.

«Με βαθιά θλίψη έμαθα ότι το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C130 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο επέστρεφε στη χώρα μας από το Αζερμπαϊτζάν, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν. Οι προσπάθειες αναζήτησης και διάσωσης συνεχίζονται. Μίλησα τηλεφωνικά με τον υπουργό Εσωτερικών της Γεωργίας, Γκέλα Γκελάτζε, ο οποίος επίσης βρίσκεται καθ' οδόν προς τον τόπο του ατυχήματος. Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στον αγαπητό μας λαό», σημειώνει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim.



Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 11, 2025

Από την πλευρά του, το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η συντριβή σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι της ανατολικής Γεωργίας, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα», πρόσθεσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, υποσχόμενο ότι θα παράσχει αργότερα «λεπτομερείς πληροφορίες για το περιστατικό».

Σημειώνεται ότι τα στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 χρησιμοποιούνται ευρέως από τις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας για τη μεταφορά προσωπικού και τη διαχείριση επιχειρήσεων υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Πηγή: cnn.gr